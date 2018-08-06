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10 ідей манікюру у техніці омбре: фото

792 Читать новость на русском
Манікюр омбре
Манікюр омбре / Popsugar

У моді залишається дизайн манікюру у техніці омбре – плавний перехід з одного кольору до іншого.

Зазвичай для манікюру в стилі омбре використовують два кольори, але можна додати більше відтінків.

Пропонуємо переглянути 10 ідей від блискучих відтінків до пастельних градієнтів.

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Класика:

Космічний блиск:

 

Допис, поширений essie (@essie)

Соковитий жовтий:

Нюд з блискучим акцентом:

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

Ніжні відтінки:

Сміливий неон:

Ще один блискучий акцент:

Солодка вата:

Мінімалізм:

 

Допис, поширений Ash Crowe (@astrowifey)

Сяючий глітер:

 

Теги: Краса LifeStyle Манікюр
Джерело: 24 Канал
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