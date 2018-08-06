10 ідей манікюру у техніці омбре: фото
У моді залишається дизайн манікюру у техніці омбре – плавний перехід з одного кольору до іншого.
Зазвичай для манікюру в стилі омбре використовують два кольори, але можна додати більше відтінків.
Пропонуємо переглянути 10 ідей від блискучих відтінків до пастельних градієнтів.
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Класика:
Космічний блиск:
Соковитий жовтий:
Нюд з блискучим акцентом:
Ніжні відтінки:
Сміливий неон:
Ще один блискучий акцент:
Солодка вата:
Мінімалізм:
Сяючий глітер:
Джерело: 24 Канал
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