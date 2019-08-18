10 ідей, як облаштувати затишну терасу у вашому домі – фото

Сезон літніх прогулянок та пікніків вже добігає кінця, проте ніхто не скасовував відпочинок на свіжому повітрі прямо у вашому будинку? Декілька стильних ідей та порція натхнення перетворять ваш балкон чи терасу в улюблене місце на Землі.

В таких місцях за умов хорошої погоди та компанії близьких ви можете насолоджуватись літнім прохолодним напоєм, читати улюблену книгу чи працювати над улюбленою справою.

Актуально! Як зробити балкон улюбленим місцем відпочинку вдома

За терасу вам можуть слугувати як невеликі території "перед" та "за" будинком, так і балкони та навіть дахи. І не важливо, чи ви проживаєте у власному будинку, чи в квартирі у багатоповерхівці. Тому пропонуємо звернути увагу на декілька стильних прикладів, які перетворять вашу відпочинкову зону в майстерню справжніх яскравих ідей та релаксу.

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