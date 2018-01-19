10 кращих фільмів усіх часів за відгуками глядачів: список
Видання Indie Wire представило список найкращих фільмів всіх часів, який був складений на підставі рейтингу на сайті Rotten Tomatoes.
Усього в список включили аж 100 фільмів. Ми розглянемо першу десятку найкращих фільмів. Варто відзначити, що в ТОП-10 потрапило не так багато сучасних фільмів.
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А ви бачили ці фільми?
1. "Чарівник країни Оз" (1939 рік). Рейтинг: 99% з 110 рецензій
2. "Громадянин Кейн" (1941 рік). Рейтинг: 100% з 75 рецензій
3. "Пастка" (2017 рік). Рейтинг: 99% з 299 рецензій
4. "Третя людина" (1949 рік). Рейтинг: 99% з 79 рецензій
5. "Шалений Макс: Дорога гніву" (2015 рік). Рейтинг: 97% з 374 рецензій
6. "Кабінет доктора Калігарі" (1920 рік). Рейтинг: 100% з 50 рецензій
7. "Все про Єву" (1950 рік). Рейтинг: 100% з 64 рецензій
8. "Думками навиворіт" (2015 рік). Рейтинг: 98% з 329 рецензій
9. "Метрополіс" (1927 рік). Рейтинг: 99% з 116 рецензій
10. "Хрещений батько" (1972 рік). Рейтинг: 99% з 85 рецнзій