10 кращих фільмів усіх часів за відгуками глядачів: список

Видання Indie Wire представило список найкращих фільмів всіх часів, який був складений на підставі рейтингу на сайті Rotten Tomatoes.

Усього в список включили аж 100 фільмів. Ми розглянемо першу десятку найкращих фільмів. Варто відзначити, що в ТОП-10 потрапило не так багато сучасних фільмів.

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А ви бачили ці фільми?

1. "Чарівник країни Оз" (1939 рік). Рейтинг: 99% з 110 рецензій

2. "Громадянин Кейн" (1941 рік). Рейтинг: 100% з 75 рецензій

3. "Пастка" (2017 рік). Рейтинг: 99% з 299 рецензій

4. "Третя людина" (1949 рік). Рейтинг: 99% з 79 рецензій

5. "Шалений Макс: Дорога гніву" (2015 рік). Рейтинг: 97% з 374 рецензій

6. "Кабінет доктора Калігарі" (1920 рік). Рейтинг: 100% з 50 рецензій

7. "Все про Єву" (1950 рік). Рейтинг: 100% з 64 рецензій

8. "Думками навиворіт" (2015 рік). Рейтинг: 98% з 329 рецензій

9. "Метрополіс" (1927 рік). Рейтинг: 99% з 116 рецензій

10. "Хрещений батько" (1972 рік). Рейтинг: 99% з 85 рецнзій