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10 курйозних звичок, які можуть дратувати інших у тренажерному залі

19:16, сьогодні 955 Читать новость на русском
10 курйозних звичок, які можуть дратувати інших у тренажерному залі
10 курйозних звичок, які можуть дратувати інших у тренажерному залі / Фото з відкритих джерел

Якщо ви багато часу проводите у тренажерному залі, то вам варто знати, що деяких звичок краще уникати в середовищі затятих любителів спорту.

Перш за все зрозумійте, що ваші дії не повинні порушувати межі особистого простору іншої людини.

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10 звичок, які можуть дратувати інших в тренажерному залі

1. Не стійте над людиною в очікуванні своєї черги на тренажер. Це надто сильно дратує і, зрештою, вам теж було б неприємно така настирлива увага.

2. Не включайте музику в наушниках чи колонках дуже голосно, і старайтесь не співати, навіть якщо це ваша улюблена пісня.

3. Не дивіться на людей занадто пильно, а краще слідкуйте за тим, як ви виконуєте вправи.

4. Не сопіть і не видавайте інших надмірних звуків надто голосно, навіть якщо вага гантелі є просто непідйомною.

5. Не займайте тренажер поруч з людиною, коли є багато вільних місць.

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6. Не конкуруйте зі своїм сусідом. Як мінімум, це може бути занадто серйозне навантаження для вас.

7. Не давайте нікому поради, якщо ви не тренер, тому що так ви можете поставити людину в незручне становище.

8. Не розмовляйте з людьми під час групових занять, адже ви прийшли потренувати не тільки м'язи язика.

9. Перестаньте робити фотографії в дзеркалі залу в різноманітних позах. Ваше кривляння в тренажерному залі може вивести з рівноваги будь-кого.

10. Не розгулюйте оголеною по роздягальні. Навіть якщо у вас сталевий прес і пружні сідниці.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Курйозні новини Фітнес
Джерело: Ivona
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