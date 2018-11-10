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      10 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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      Що не можна і можна робити 10 листопада
      Що не можна і можна робити 10 листопада / unsplash.com

      10 листопада 2018 року – день святої П'ятниці. Цього дня вшановують Великомученицю Параскеву. За давнім переказом, батьки Параскевії довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася в них донька. Назвали її Параскевою, що у перекладі з грецької – п'ятниця.

      За народними оповідями, Параскева за життя була повитухою. Одного разу вона прийняла пологи в проклятої жінки, за що місцевий правитель-язичник наказав скарати Параскеву на смерть. Християни звертаються до Параскеви як до цілительки у важких душевних і тілесних хворобах, а також покровительки сімейного добробуту. 

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      Іменини 10 листопада святкують: Анна, Арсеній, Валентина, Георгій, Юрій, Дмитро, Іван, Максим, Неоніла, Нестор, Микола, Парасковія, Степан. 

      Народні прикмети на 10 листопада

      – Кажуть, що сон, який присниться 10 листопада на Параскеви – віщий. І здійснюється завжди. 

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      – Якщо день сонячний – чекайте теплої зими.

      – Якщо хмарно – всередині грудня будуть сильні морози.

      Що можна робити 10 листопада

      1. Цього дня можна влаштовувати великі базари та ярмарки. Добре продаватимуться овочі та фрукти, а також саморобні вироби. 

      2. Самотні парубки мають можливість у п'ятницю постити, аби знайти собі гарну й хазяйновиту жінку.

      Що не можна робити 10 листопада 

      1. Жінкам у цей день суворо забороняється важко працювати, шити, в'язати і прати білизну.

      2. Дівчатам цього дня не можна розчісувати волосся та мити голову.

      3. Дотримуйтеся у п'ятницю мінімального посту. Не співайте пісень та не веселіться досхочу. Вірять, якщо дотриматись такого посту, до кінця року не захворієте. 

      4. Варто утриматися від подружніх обов'язків, аби не народити хвору дитину. 

      5. Не можна починати нову справу.

      6. Бажано нікому нічого не зичити і не віддавати, аби не "віддати своє щастя".

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
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