10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
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31 травня у світі відзначають Всесвітній день без тютюну. Куріння густо оповите міфами. І не знаючи правди про сигарети та нікотин, який вони містять, ви можете серйозно нашкодити собі та оточуючим.
Редакція 24 Каналу підготувала для вас тест про найпопулярніші хибні та правдиві думки щодо куріння. Перевірте, чи знаєте ви правду!
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Джерело: 24 Канал
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