10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?

Чи знаєте ви правду про куріння? / 24 Канал

31 травня у світі відзначають Всесвітній день без тютюну. Куріння густо оповите міфами. І не знаючи правди про сигарети та нікотин, який вони містять, ви можете серйозно нашкодити собі та оточуючим.