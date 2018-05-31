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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?

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Чи знаєте ви правду про куріння?
Чи знаєте ви правду про куріння? / 24 Канал

31 травня у світі відзначають Всесвітній день без тютюну. Куріння густо оповите міфами. І не знаючи правди про сигарети та нікотин, який вони містять, ви можете серйозно нашкодити собі та оточуючим.

Редакція 24 Каналу підготувала для вас тест про найпопулярніші хибні та правдиві думки щодо куріння. Перевірте, чи знаєте ви правду!

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Теги: LifeStyle Тести Публікації Медицина Здоров'я тютюн
Джерело: 24 Канал
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