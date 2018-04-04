10 місяців бухгалтера з Дніпра безпідставно протримали в СІЗО у Грузії і закрили провадження

Вона знята з державного розшуку, її картка про міжнародний розшук відкликана з центрального органу Інтерполу в м Ліон, її також звільнили з в'язниці в Грузії, де Савицька очікувала рішення про екстрадицію в Україну за запитом української влади. Про це розповів адвокат Савицької Сергій Веснін, пишуть "Українські новини".

"Ми спочатку заявляли про те, що ця справа повністю сфабрикована. За те, що людина виконував свою роботу – готувала документи для господарського процесу – її звинуватили в шахрайстві, в участі у злочинній групі, поставили неіснуючі збитки. Потім на незаконну вимогу українських правоохоронних органів її оголосили в розшук, затримали в Грузії і тримали у в'язниці як злочинця майже 9 місяців. І це незважаючи на те, що вона мати-одиначка, яка виховує підлітка, що потребує догляду", – зазначив адвокат.

За його словами, Ірина також зверталася в Грузії за наданням їй політичного притулку, оскільки кримінальне провадження щодо неї в Україні "пов'язують виключно з переслідуванням народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки".

"Ми розуміли, що мати-одиначку фактично взяли в заручники, щоб рано чи пізно змусити її давати неправдиві свідчення проти народного депутата і його оточення. Зокрема, нам відомо про візити співробітників Генпрокуратури України в Грузію з метою отримати потрібні свідчення і переконати владу Грузії про те, що вона "цінний свідок", незважаючи на те, що вона не рецидивіст, і ніяких підстав для такого суворого запобіжного заходу не було", – підкреслив Веснін.

Він також додав, що "справа від самого початку була бездоказовою з точки зору звинувачення, тому її закриття в Україні – і як наслідок, вихід Ірини на свободу в Грузії в результаті зняття з міжнародного розшуку – було логічним завершенням її незаконного переслідування".

"Однак очевидно, що термін перебування в грузинській в'язниці був надмірно великим і ймовірно спричинить за собою питання про компенсацію понесеної Іриною як мінімум моральної шкоди та притягнення до кримінальної відповідальності корумпованих Дніпровський силовиків, завдяки яким, Ірина незаконно була притягнута до кримінальної відповідальності по замовленій справі і зазнала по ній стільки поневірянь", – зазначив адвокат.

За його словами, Ірина Савицька, "у зв'язку з існуючою політичною ситуацією в Україні, а також зростаючою корупцією в правоохоронних органах, планує повторно звернутися за отриманням політичного притулку в Грузії після завершення формальних процедур екстрадиції, що так і не почалася".

Раніше повідомлялося, що Ірина Савицька, будучи бухгалтером ТОВ "Продекспорт-2009", в серпні-вересні 2014 року готувала документи з господарського спору з мережею супермаркетів "АТБ-Маркет" про повернення коштів за поставлену продукцію. Первинна документація потребувала відновлення, оскільки була вилучена СБУ при одному з обшуків офісів компанії в січні 2014 року.

Після того, як "Продекспорт-2009", а також її правонаступники виграли ряд судових процесів проти "АТБ", за результатами яких мережа була зобов'язана повернути кошти за поставлену продукцію, "АТБ" подала позов про шахрайство, де звинуватила, зокрема, Савицьку в організації злочинної групи для заволодіння грошовими коштами "АТБ" на суму близько $4 млн.

Нещодавно екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус на допиті в суді підтвердив озвучені раніше факти фальсифікації кримінальних справ проти народного депутата України Сергія Рибалки. Сус також підтвердив участь в процесі фальсифікації співзасновника мережі супермаркетів "АТБ" Геннадія Буткевича.