10 моделей, які можуть похизуватись сексуальним пресом: гарячі фото

Знамениті моделі, особливо ті, яких запрошують рекламувати спідню білизну та купальники, не належать до категорії осіб, що завжди шукають відмовки від спортивного залу. Відтак "ангели" Victoria's Secret не можуть не зачарувати ідеальним пресом та спокусливими формами.