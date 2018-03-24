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10 моделей, які можуть похизуватись сексуальним пресом: гарячі фото

884 Читать новость на русском
Моделі з ідеальним пресом
Моделі з ідеальним пресом / Фото із соцмереж

Знамениті моделі, особливо ті, яких запрошують рекламувати спідню білизну та купальники, не належать до категорії осіб, що завжди шукають відмовки від спортивного залу. Відтак "ангели" Victoria's Secret не можуть не зачарувати ідеальним пресом та спокусливими формами.

Якщо гарне волосся та доглянуту шкіру можна отримати генетично, то струнку фігуру з заповітними кубиками пресу – тільки завдяки наполегливим тренуванням. При цьому моделі часто відмовляються від смаколиків та постійно стежать за калоріями, які вживають щодня. Така ціна за ідеальне тіло може бути виправдана, впевнені найефектніші моделі світу.

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Сайт "24" склав список найсексуальніших манекенниць, які можуть похизуватись ідеальним пресом.

Емілі Ратажковскі

Ельза Госк

Ізабелі Фонтана

Жозефін Скрівер

Жасмін Тукс

Хайді Клум

Наташа Полі

Сара Сампайо

Тейлор Хілл

Белла Хадід

Допис, поширений (@bellahadid)

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі Белла Хадід Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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