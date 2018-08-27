10 напоїв, які допоможуть повернути здоровий сон

Усім відомо, що саме 6-8 годин сну є найбільш корисними для здоров'я серця і збільшення тривалості життя. Якщо ж спати менше 6 годин або прокидатися посеред ночі – зростає ризик захворіти на безсимптомний атеросклероз.

Існує чимало способів отримати здоровий сон. Зокрема, варто навчитись лягати і прокидатись в один і той же час, не пити алкоголь і кофеїн перед сном, дотримуватися здорового харчування і займатись спортом, передає Сosmo.

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А також можна вживати смачні напої, які допоможуть заснути. Фахівці рекомендують вживати:

1. свіжовичавлений вишневий сік;

2. какао з медом;

3. чай з ромашкою і лавандою;

4. звичайний йогурт;

5. тепле молоко;

6. ромашковий чай;

7. бананове смузі;

8. чай з мелісою;

9. мигдальне молоко

10. натуральну кокосову воду.

Що таке атеросклероз? Це хронічне захворювання, що вражає переважно великі артеріальні судини; здебільшого спостерігається у людей похилого віку.

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