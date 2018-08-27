10 напоїв, які допоможуть повернути здоровий сон
Усім відомо, що саме 6-8 годин сну є найбільш корисними для здоров'я серця і збільшення тривалості життя. Якщо ж спати менше 6 годин або прокидатися посеред ночі – зростає ризик захворіти на безсимптомний атеросклероз.
Існує чимало способів отримати здоровий сон. Зокрема, варто навчитись лягати і прокидатись в один і той же час, не пити алкоголь і кофеїн перед сном, дотримуватися здорового харчування і займатись спортом, передає Сosmo.
Читайте також: Які продукти містять алкоголь: ви будете здивовані
А також можна вживати смачні напої, які допоможуть заснути. Фахівці рекомендують вживати:
1. свіжовичавлений вишневий сік;
2. какао з медом;
3. чай з ромашкою і лавандою;
4. звичайний йогурт;
5. тепле молоко;
6. ромашковий чай;
7. бананове смузі;
8. чай з мелісою;
9. мигдальне молоко
10. натуральну кокосову воду.
Що таке атеросклероз? Це хронічне захворювання, що вражає переважно великі артеріальні судини; здебільшого спостерігається у людей похилого віку.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.