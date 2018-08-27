22:03
27 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
32°C 16°C
  • вівторок
    31°C 14°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, сьогодні
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, сьогодні
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

10 напоїв, які допоможуть повернути здоровий сон

1645 Читать новость на русском
10 напоїв, які допоможуть повернути здоровий сон
10 напоїв, які допоможуть повернути здоровий сон / unsplash.com

Усім відомо, що саме 6-8 годин сну є найбільш корисними для здоров'я серця і збільшення тривалості життя. Якщо ж спати менше 6 годин або прокидатися посеред ночі – зростає ризик захворіти на безсимптомний атеросклероз.

Існує чимало способів отримати здоровий сон. Зокрема, варто навчитись лягати і прокидатись в один і той же час, не пити алкоголь і кофеїн перед сном, дотримуватися здорового харчування і займатись спортом, передає Сosmo.

Читайте також: Які продукти містять алкоголь: ви будете здивовані

А також можна вживати смачні напої, які допоможуть заснути. Фахівці рекомендують вживати:

1. свіжовичавлений вишневий сік;
2. какао з медом;
3. чай з ромашкою і лавандою;
4. звичайний йогурт;
5. тепле молоко;
6. ромашковий чай;
7. бананове смузі;
8. чай з мелісою;
9. мигдальне молоко
10. натуральну кокосову воду.

via GIPHY

Що таке атеросклероз? Це хронічне захворювання, що вражає переважно великі артеріальні судини; здебільшого спостерігається у людей похилого віку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
сьогодні, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
сьогодні, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
сьогодні, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
Маккейн – не герой, а хабарі – це нормально: новий стрес-тест для США від Трампа
сьогодні, 18:01 Маккейн – не герой, а хабарі – це нормально: новий стрес-тест для США від Трампа
Борис Немировський
Незаконні труси: що не так зі споживчим кошиком українця?
сьогодні, 17:01 Незаконні труси: що не так зі споживчим кошиком українця?
Михайло Поживанов
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук