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10 найкращих кліпів року за рейтингом Esquire: відео

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Кадр з кліпу Anderson .paak – "Til it's over"
Кадр з кліпу Anderson .paak – "Til it's over"

Редакція відомого американського журналу Esquire опублікувала рейтинг з 10 кращих відеокліпів 2018 року.

У Топ-10 потрапили кліпи, які справді вражають яскравою музичною відеоісторією. Серед найкращих опинився кліп Бейонсе і Jay-Z на трек Apeshit, який зіркова пара зняла в Луврі.

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Дивіться далі десять найкращих відеокліпів на думку редакції Esquire.

ANDERSON .PAAK – "TIL IT'S OVER"

DRAKE – "GOD'S PLAN"

TIERRA WHACK – "WHACK WORLD"

JANELLE MONÁE – "PYNK"

KALI UCHIS – "AFTER THE STORM"

JUSTIN TIMBERLAKE – "SAY SOMETHING"

TYLER, THE CREATOR – "OKRA"

JAY ROCK, KENDRICK LAMAR, FUTURE – "KING'S DEAD"

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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