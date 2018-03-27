18:43
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

10 найкращих протизапальних продуктів для вашого тіла

891 Читать новость на русском
Що їсти, щоб зменшити запалення
Що їсти, щоб зменшити запалення / V8 Juice UK

Деякі продукти містять інгредієнти, які протидіють запаленню. І щоб вони подіяли, потрібно лише скоригувати свою дієту.

Існують і добрі запалення: наприклад, ви травмували ногу і вона набрякає, це відбувається тому, що ваше тіло надсилає додаткову кров та імунні клітини до місця травми для боротьби з інфекцією.

Читайте також: Що приготувати з авокадо: три цікаві рецепти

Але хронічне запалення змушує ваше тіло помилково атакувати свої клітини, розповідає доктор Алі Вебстер у коментарі для Women's Health.

Хронічне запалення може тривати довгий час і пов'язане з такими станами, як серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та запалення кишечника.

Однак цей стан здатні вилікувати певні продукти, які треба додати до раціону.

10 протизапальних продуктів

Жирна риба

Омега-3 є важливою живильною кислотою для боротьби із запаленням, яку наші тіла не виробляють. На щастя, ця речовина є багатьох видах жирних риб, таких як лосось та тунець.

Листкова зелень

Листкова зелень, як шпинат, багата вітамінами та мінералами, особливо вітаміном К, який володіє протизапальними властивостями.

Читайте також: 7 причин, чому варто їсти гречку

Ягоди

Ягоди мають багато клітковини та антиоксидантів. Дослідження 2016 року показало, що споживання ягід може допомогти запобігти і лікувати серцево-судинні захворювання.

Насіння льону

Покладіть його до каші, поєднайте з коктейлем або посипте ваші улюблені закуски. Вчені встановили, що насіння льону зменшує C-реактивний білок (CRP), який є ознакою запалення, пов'язаного з серцево-судинними захворюваннями у людей з ожирінням.

Оливкова олія

Дослідження показують, що олеокантал, що міститься в оливковій олії, має протизапальні ефекти, подібні до ібупрофену.

Зелений чай

З часом наші органи виробляють вільні радикали (пошкоджені молекули, які сприяють старінню та хворобі) через стрес і погану дієту. Але зелений чай наповнений активним інгредієнтом катехіном – антиоксидантом, який допомагає боротися із запаленнями від вільних радикалів.

Авокадо

Авокадо наповнені протизапальними омега-3, які багато хто з нас не отримує через неправильні звички у харчуванні.

Хрестоцвіті овочі

Хрестоцвіті овочі, такі як броколі, цвітна капуста, та брюссельська капуста, мають високий вміст клітковини. А така їжа робить сприятливе середовище для хороших бактерій, які допомагають боротися із запаленням.

Читайте також: Яку їжу небезпечно поєднювати з ліками

Вода

Проста вода тримає у тонусі вашу травну систему. Крім того, регулярне вживання води допомагає зменшити запалення суглобів.

Горіхи

Мигдаль, кеш'ю або фісташки – будь-який сорт горіхів є гарним вибором для боротьби із запаленням.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
сьогодні, 18:01 Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
Віталій Шабунін 139
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 17:21 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
3544
Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
сьогодні, 17:01 Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
Ян Валетов 703
Зачем украинцам нужен был герой Савченко и почему сейчас все об этом жалеют
сьогодні, 16:00 Зачем украинцам нужен был герой Савченко и почему сейчас все об этом жалеют
Павло Казарін 1154
Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
сьогодні, 15:01 Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Блог Медіа 4205
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук