10 найкращих протизапальних продуктів для вашого тіла

Деякі продукти містять інгредієнти, які протидіють запаленню. І щоб вони подіяли, потрібно лише скоригувати свою дієту.

Існують і добрі запалення: наприклад, ви травмували ногу і вона набрякає, це відбувається тому, що ваше тіло надсилає додаткову кров та імунні клітини до місця травми для боротьби з інфекцією.

Читайте також: Що приготувати з авокадо: три цікаві рецепти

Але хронічне запалення змушує ваше тіло помилково атакувати свої клітини, розповідає доктор Алі Вебстер у коментарі для Women's Health.

Хронічне запалення може тривати довгий час і пов'язане з такими станами, як серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та запалення кишечника.

Однак цей стан здатні вилікувати певні продукти, які треба додати до раціону.

10 протизапальних продуктів

Жирна риба

Омега-3 є важливою живильною кислотою для боротьби із запаленням, яку наші тіла не виробляють. На щастя, ця речовина є багатьох видах жирних риб, таких як лосось та тунець.

Листкова зелень

Листкова зелень, як шпинат, багата вітамінами та мінералами, особливо вітаміном К, який володіє протизапальними властивостями.

Читайте також: 7 причин, чому варто їсти гречку

Ягоди

Ягоди мають багато клітковини та антиоксидантів. Дослідження 2016 року показало, що споживання ягід може допомогти запобігти і лікувати серцево-судинні захворювання.

Насіння льону

Покладіть його до каші, поєднайте з коктейлем або посипте ваші улюблені закуски. Вчені встановили, що насіння льону зменшує C-реактивний білок (CRP), який є ознакою запалення, пов'язаного з серцево-судинними захворюваннями у людей з ожирінням.

Оливкова олія

Дослідження показують, що олеокантал, що міститься в оливковій олії, має протизапальні ефекти, подібні до ібупрофену.

Зелений чай

З часом наші органи виробляють вільні радикали (пошкоджені молекули, які сприяють старінню та хворобі) через стрес і погану дієту. Але зелений чай наповнений активним інгредієнтом катехіном – антиоксидантом, який допомагає боротися із запаленнями від вільних радикалів.

Авокадо

Авокадо наповнені протизапальними омега-3, які багато хто з нас не отримує через неправильні звички у харчуванні.

Хрестоцвіті овочі

Хрестоцвіті овочі, такі як броколі, цвітна капуста, та брюссельська капуста, мають високий вміст клітковини. А така їжа робить сприятливе середовище для хороших бактерій, які допомагають боротися із запаленням.

Читайте також: Яку їжу небезпечно поєднювати з ліками

Вода

Проста вода тримає у тонусі вашу травну систему. Крім того, регулярне вживання води допомагає зменшити запалення суглобів.

Горіхи

Мигдаль, кеш'ю або фісташки – будь-який сорт горіхів є гарним вибором для боротьби із запаленням.