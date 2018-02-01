10 найкращих ранкових перекусів, які допоможуть схуднути

Якщо ви хочете схуднути, то не варто морити себе голодом в очікуванні на обід після сніданку. Експерти пропонують 10 смачних ранкових перекусів, які насичують і допоможуть спалити калорії.

Зазвичай, між сніданком та обідом вам хочеться поїсти, але щоб не набрати зайвих калорій, ви намагаєтеся уникнути перекусів. Як наслідок, в обід ви їсьте більше, ніж потрібно, що призводить до збільшення ваги. Тому дієтологи рекомендують робити перекуси, які дадуть вашому тілу енергію і не змусять вас обідати більше, ніж потрібно.

В коментарі для Prevention дієтологи зазначають, що ранкові перекуси в ідеалі повинні містити не більше 200 калорій, як мінімум три грами волокна, три грами білка і менше восьми грамів цукру. Також вони можуть містити в собі трохи жиру та вуглеводів, але в них має бути якомога більше клітковини та білка, тому що саме ці поживні речовини потрібні вам, щоб дочекатися обіду без шкоди для здоров’я.

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Далі пропонуємо 10 ранкових перекусів від дієтологів, які ви можете додати до свого раціону.

Гранола

Це ідеальний ранковий перекус, особливо якщо вам захотілося чогось солоденького. Деякі граноли мають великий вміст цукру та калорій, тому дієтологи рекомендують вибирати гранолу, яка містить 7 грамів клітковини, 6 грамів білка і 5 грамів цукру. Або ж робити її власноруч.

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Шматочки сиру та яблука

Вони містять великий вміст волокон і водночас є малокалорійними.

Смажений нут

Ці боби містять вісім грамів білка і шість грамів клітковини. Для додаткового метаболізму, дієтологи рекомендують обсмажувати нут з приправою карі, кмином та стручковим перцем.

Полуниця і грецький йогурт

Йогурт з низьким вмістом жиру містить 20 грамів насиченого білка, а полуниця – це смачний низькокалорійний волокнистий додаток.

5. Фісташки

30 грамів фісташок містять шість грамів білка та три грами волокон. Такий перекус не тільки корисний та низькокалорійний, але й доволі ситний, кажуть дієтологи.

Варене яйце та апельсин

На думку дієтологів, це ідеальне поєднання білка, жиру та клітковини.

Домашній сир з мінімальною жирністю та банан

Чверть чашки сиру містить 10 грамів білка, а завдяки банану ви будете відчувати себе ситим.

Смажена соя

На думку дієтологів – це відмінне джерело білка та клітковини.

Крекер та мигдальне масло

Крекер містить невелику кількість калорій, а масло з мигдалю містить білок та здоровий жир.

10. М’ясо індички, листя салату та твердий сир

Завдяки такому перекусу ви отримаєте велику кількість білків і низьку кількість жирів, зазначають дієтологи.