10 найкращих ранкових перекусів, які допоможуть схуднути
Якщо ви хочете схуднути, то не варто морити себе голодом в очікуванні на обід після сніданку. Експерти пропонують 10 смачних ранкових перекусів, які насичують і допоможуть спалити калорії.
Зазвичай, між сніданком та обідом вам хочеться поїсти, але щоб не набрати зайвих калорій, ви намагаєтеся уникнути перекусів. Як наслідок, в обід ви їсьте більше, ніж потрібно, що призводить до збільшення ваги. Тому дієтологи рекомендують робити перекуси, які дадуть вашому тілу енергію і не змусять вас обідати більше, ніж потрібно.
В коментарі для Prevention дієтологи зазначають, що ранкові перекуси в ідеалі повинні містити не більше 200 калорій, як мінімум три грами волокна, три грами білка і менше восьми грамів цукру. Також вони можуть містити в собі трохи жиру та вуглеводів, але в них має бути якомога більше клітковини та білка, тому що саме ці поживні речовини потрібні вам, щоб дочекатися обіду без шкоди для здоров’я.
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Далі пропонуємо 10 ранкових перекусів від дієтологів, які ви можете додати до свого раціону.
- Гранола
Це ідеальний ранковий перекус, особливо якщо вам захотілося чогось солоденького. Деякі граноли мають великий вміст цукру та калорій, тому дієтологи рекомендують вибирати гранолу, яка містить 7 грамів клітковини, 6 грамів білка і 5 грамів цукру. Або ж робити її власноруч.
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- Шматочки сиру та яблука
Вони містять великий вміст волокон і водночас є малокалорійними.
- Смажений нут
Ці боби містять вісім грамів білка і шість грамів клітковини. Для додаткового метаболізму, дієтологи рекомендують обсмажувати нут з приправою карі, кмином та стручковим перцем.
- Полуниця і грецький йогурт
Йогурт з низьким вмістом жиру містить 20 грамів насиченого білка, а полуниця – це смачний низькокалорійний волокнистий додаток.
5. Фісташки
30 грамів фісташок містять шість грамів білка та три грами волокон. Такий перекус не тільки корисний та низькокалорійний, але й доволі ситний, кажуть дієтологи.
- Варене яйце та апельсин
На думку дієтологів, це ідеальне поєднання білка, жиру та клітковини.
- Домашній сир з мінімальною жирністю та банан
Чверть чашки сиру містить 10 грамів білка, а завдяки банану ви будете відчувати себе ситим.
- Смажена соя
На думку дієтологів – це відмінне джерело білка та клітковини.
- Крекер та мигдальне масло
Крекер містить невелику кількість калорій, а масло з мигдалю містить білок та здоровий жир.
10. М’ясо індички, листя салату та твердий сир
Завдяки такому перекусу ви отримаєте велику кількість білків і низьку кількість жирів, зазначають дієтологи.