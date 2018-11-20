10 найпоширеніших міфів про місячні, у які не варто вірити

Місячні вже давно стали природною частиною життя багатьох жінок, але, тим не менше, щодо них існує дуже багато як старих, так і сучасних міфів. Пропонуємо Вашій увазі спростування найпоширеніших із них.

Нерегулярні місячні – це дуже погано

Як переконує гінеколог Дмитро Лубнін, коливання довжини циклу не завжди є пов'язаними з хворобою. Найчастіше ж це просто стрес, який ви не сприймаєте як такий. Відтак, переїзд, зміна роботи, новий раціон харчування та нове що завгодно можуть стати причиною плаваючого графіку, пише ресурс Likeyou.

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Під час місячних не може бути болі

Зауважимо, що у всіх больовий поріг є різним. І якщо болі є нестерпними та з'явилися нещодавно, то це може бути симптомом серйозної хвороби. А якщо говорити про біль, що тягнеться над самим лобком, то він є природним. Все ж у організмі йде серйозний процес. А полегшити цей дискомфорт можуть легкі фізичні навантаження, тепла грілка на живіт, секс і навіть оргазм.

У період місячних не варто займатися спортом

Насправді все – з точністю до навпаки. Як переконує гінеколог Тетяна Румянцева, займатися спортом не лише потрібно, а й необхідно. Протипоказань, каже вона, немає навіть для перевернутих поз і вправи вакуум. Щоправда, якщо відчули біль і дискомфорт, слід терміново припинити заняття.

Не можна займатися сексом під час місячних

Якщо немає болю та дискомфорту, то протипоказанням може стати тільки страх забруднити білизну. Водночас секс може стати відмінним болезаспокійливим для жінки під час місячних.

З тампоном можна купатися

За словами гінеколога Наталії Лелюх, оскільки тампон вбирає з того боку, то вбирає він і зі зворотного, тому, замість захисту, отримуємо компрес з непереконливою за чистотою води та менструальної крові.

Неможливо завагітніти під час місячних

Річ у тім, що овуляція може "рухатися" через вплив зовнішніх факторів. Того ж стресу, наприклад. Тому ризик завагітніти є, але він – дуже малий: щонайменше 5%.

Жінка без місячних – безплідна

Наталія Лелюх вважає, що безплідною можна вважати лише жінку без матки, а все решта – питання грошей. Щоправда, каже фахівець, на сучасному етапі розвитку репродуктивних технологій, і це – не вирок, оскільки можна спробувати з сурогатною мамою

Затримка = вагітність

На переконання Дмитра Лубніна, затримка виникає за будь-якої зміни ззовні. Як пояснює він, будь-які "зміни" чого-небудь можуть відбиватися на регулярності менструального циклу, і це є нормальним фізіологічним інструментом організму, суть якого полягає в тому, аби не дати вам завагітніти тоді, коли ви перебуваєте не в найкращому стані та навряд чи зможете повноцінно подбати про потомство.

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Якщо місячні приходять, то вагітності немає

Дмитро Лубнін зауважив, що будь-яка зміна характеру місячних (скромніше, коротше, з перервою) вимагає проходження тесту на вагітність. Водночас він наголошує, важливим також є і час проведення тесту, оскільки вважається, що за кілька тижнів після можливого зачаття тест вже буде точним.

"Дівчина сьогодні – зла. Місячні, напевно"

Психотерапевт Сергій Кістеньов стверджує, що у багатьох жінок репродуктивного віку приблизно раз у місяць виникає дратівливість, слабкість, спалахи агресії або депресії, і зазвичай вони бувають симптомами ПМС. Щоправда, за його словами, це є захворюванням, яке потрібно лікувати. Як приклад він наводить DSM (Діагностичний і статистичний посібник зі психічних розладів), де широко та детально описано всіх можливі емоційні розлади під час ПМС.

Нагадаємо, як зауважила секс-педагог Юлія Ярмоленко, про жіночий цикл чоловікам говорити варто, поготів на таку тему слід говорити навіть і з 5-річними хлопчиками.