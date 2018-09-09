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10 найсексуальніших суконь Венеційського кінофестивалю 2018

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10 найсексуальніших суконь Венеційського кінофестивалю 2018
10 найсексуальніших суконь Венеційського кінофестивалю 2018 / Getty images

Вчора, 8 вересня, завершився грандіозний Венеційський кінофестиваль 2018 на острові Лідо. Зірки відзначились не лише заповітними нагородами, а й позитивними оцінками модних критиків та фанатів за їхні розкішні образи на червоних доріжках.

Найвідоміші актори, моделі та блогери зі всього світу приїхали на Венеційський фестиваль в Італію, щоб не лише стати учасниками успішних кінопрем'єр, а й завоювати серця прихильників та фотографів неймовірними образами. Знаментостей на червоній доріжці можна було побачити у наряд різноманітних преміальних марок, а над їхніми макіяжами та зачісками працювали найкращі стилісти шоу-бізнесу.

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Підсумовуючи модну сторону Венеційського кінофестивалю, можна відзначити, що чоловіки обирали не лише класичні смокінги, а й стильні костюми з екстравагантими краватками та взуттям, які чудово пасували в тон своїм напарницями та колегам по знімальному майданчику. Жінки у свою чергу вирізнялись стриманістю та вишуканістю в образах, не оголюючи надмірно пікантні зони тіла. 

Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку найсексуальніших суконь гостей Венеційського кінофестивалю 2018, які зачарують кожного. Всіх переможців фестивалю ви можете переглянути тут.


Модель Ізабель Гулар


Модель Джорджина Родрігес


Актриса Мадаліна Генеа


Актриса Кейт Бланшетт


Модель Ірина Шейк

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Актриса Бруна Маркезіні


Фешн-блогерка Беатрис Валлі


Актриса Маріана Еспосіто


Актриса Наталі Портман


Актриса Арія Харгейт

Фото: Getty Images

Чим відомий Венеційський фестиваль?Венеційський міжнародний кінофестиваль вважають найстарішим з усіх відомих кінозаходів. Вперше подію провели у 1932 році за ініціативи Бієнале Антоніо Маірані. Чоловік, переглянувши футбольний матч, вирішив зробити щось подібне в світі кіно – показати людям десятки фільмів та познайомити їх з новинками. Відтоді Італія щовересня стає меккою для представників кіноіндустрії.

Теги: LifeStyle Фестивалі Мода Голлівуд Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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