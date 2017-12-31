10 незвичайних способів зустріти Новий рік, якщо мандарини та олів'є набридли
Якщо зустрічати Новий рік вдома з ялинкою, мандаринами, шампанським та олів'є вам набридло, то пропонуємо вам 10 оригінальних ідей! Такий початок нового року ви точно не забудете!
Незвичайні страви
Олів'є та мімоза і більшість традиційних новорічних страв – це спадок СРСР. А враховуючи дефіцит продуктів – ці страви не можна назвати ні корисними, ні смачними. Зробіть зовсім інші новорічні частування! Спробуйте кухню іншої країни, самостійно приготуйте коктейлі чи скористайтесь рецептами від шеф-кухарів.
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Відмовтесь від традиційних страв на Новий рік
Долучіться до традицій іншої країни
Це ще один спосіб зустріти Новий рік з родичами і друзями, але зробити його незвичайним і незабутнім. Прикрасьте будинок в стилі іншої країни. Наприклад, китайськими ліхтариками і картинками з побажаннями.
Подаруйте один одному особливі подарунки, такі як саморобні свічки в Швеції, кизилові палички в Болгарії, парні предмети на зразок чашок або свічок в Китаї. Цікаво буде дотримуватися новорічні традиції іншої країни. Наприклад, їсти виноград під бій курантів, як в Іспанії, або вимикати світло на кілька хвилин для поцілунків, як в Болгарії.
Більше про традиції святкування Нового року в інших країнах – читайте в нашому спецпроекті.
Зустріньте Новий рік на природі
Варто хоч раз зустріти Новий рік в лісі або на березі замерзлої річки. Вам забезпечена неймовірна тиша і відсутність будь-яких подразників на зразок п'яних сусідів.
Так виглядає ідеальний початок нового року
Побувайте в незвичайному місці свого міста
Парк, дах, занедбаний будинок, інсталяція корабля біля берега і багато іншого – в кожному місті знайдуться десятки таких місць. А в Новий рік з шампанським, феєрверками і святковою атмосферою будь-яке місце здається ще прекраснішим.
Почніть рік з добрих справ
Якщо вам не чужа благодійність, спробуйте зустріти Новий рік, допомагаючи тим, хто цього потребує. Можна влаштовувати новорічні вистави в лікарнях і дитячих будинках, роздавати подарунки та багато іншого.
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Почніть рік з добрих справ
Допомагаючи іншим людям, ви стаєте щасливішими, а добрі справи і спокійна впевненість у власній правоті – це дуже добрий початок року.
Святкуйте Новий рік активно
Є багато варіантів, як активно зустріти Новий рік. Покайтеся на лижах в лісі або на трасі. Сходіть на каток, де будуть феєрверки і музика. Так замість повного живота, головного болю і похмілля ви отримаєте свіжість, бадьорість і чудові враження.
Відмовтеся від алкоголю
Згадайте, коли в останній раз ви святкували Новий рік без алкоголю? Якщо років 10-15 назад, то безалкогольне свято буде дійсно новим враженням. Звичайно, ви ризикуєте виявитися не на одній хвилі з друзями і родичами, але тільки якщо вони не погодяться підтримати вас в цьому починанні.
Попіклуйтесь про своє здоров'я першого січня!
Проведіть Новий рік на самоті
На Новий рік прийнято збиратися великими компаніями: з родичами, друзями або навіть зовсім незнайомими людьми. А що, якщо один раз зробити навпаки, залишитися на самоті і присвятити цю ніч тільки собі? Так ви зможете в тиші і спокої підвести підсумки минулого року, визначити цілі на наступний або просто згадати бажання.
Поїдьте в іншу країну
Неважливо, яку локацію ви виберете для новорічної подорожі: пригоди в європейських містах, пляжний відпочинок, гірськолижні курорти або щось інше, – вражень вистачить на цілий рік.
Почніть новий рік із вражень
Зустріньте Новий рік в літаку
Як правило, квитки на літак дорожчають напередодні свят, так як люди прагнуть зустріти Новий рік вже на місці. А на дати самих свят, навпаки, квитки стають значно дешевше.