6 ефектних образів зірок, як можна носити оксамит весною 2018

Оксамит вже як рік входить в топ найгарячіших трендів у фешн-індустрії. Пропонуємо переглянути декілька найяскравіших street-style образів зірок, які легко поєднують оксамит з несподіваними аксесуарами та елементами одягу.

Пам’ятайте, що оксамит завжди робить ваш образ "важчим", тому в тандем йому відмінно підійде масивне взуття, несподівані жакети і красиві головні убори.

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Модель Хейлі Болдвін поєднала із зеленою оксамитовою сукнею чудові лакові черевики, велику сумку та стильні окуляри. Стильно і святково водночас.



Хейлі Болдвін

Модель Карлі Клосс також любить експериментувати з деталями в образах. Її світський "лук" вийшов дуже елегантним завдяки подовженому жилету і туфлях-човниках.



Карлі Клосс

Оксамитові штани в ікони стилю Олівії Палермо виглядають неймовірно ефектно. Ще й в червоному кольорі! Зірка зробила штани найяскравішим елементом свого образу, доповнивши їх строгим жакетом і лоферами зі зміїної шкіри.



Олівія Палермо

Кім Кардашян не часто виходить у світ в оксамитових речах. Але одного разу вона все ж подала всім модницям приклад, з чим носити оксамитові лосини. Вона поєднала їх з подовженим жакетом і спокусливим напівпрозорим бюстгальтером.



Кім Кардашян

Кара Делавінь завжди дивує модниць неочікуваними модними рішеннями. Її образи бувають як надмірно розкішними, так і дуже простими. Цього разу вона обрала стильну оксамитову сукню-жакет синього кольору. Свій "лук" модель доповнила чорними босоніжками і такою ж сумкою.



Кара Делавінь

Неочікуваний образ продемонструвала і сестра Кім Кардашян – Кортні, яка обрала оксамитові брюки в якості спортивного наряду. Свій вигляд вона доповнила футболкою з рокерських принтом та стильними аксесуарами.