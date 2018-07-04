10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии

В Рубежном Луганской области второй случай дифтерии... О необходимости привить детей даже писать не буду – кто хотел услышал. Кто не услышал – естественный отбор вам в помощь.

Еще раз обращаю внимание: ВЗРОСЛЫЕ должны прививаться от дифтерии каждые 10 лет. То что было с вами в детстве – не считается.

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10 ответов на вопросы про вакцинацию взрослых от дифтерии

1. Вакцины для детей и взрослых – разные. Во "взрослых" вакцинах доза (количество вещества, что должно вызвать иммунитет) меньше – как правило, в два раза. Ими прививают не только взрослых, но и детей "не совсем раннего возраста" – некоторые вакцины, например АДС-М, применяют для иммунизации людей старше 7 лет, другие, например "Бустрикс", – старше 4 лет.

2. Буква "М" в названии вакцины АДС-М как раз и указывает на то, что в ней содержится уменьшенная доза. А еще возможны такие написания: "DT" – вакцина от дифтерии и столбняка, "Td" – маленькая буква "d" в названии означает в два раза уменьшенную дозу.

3. Вакцины для взрослых "только от дифтерии" на практике не применяются. Реально используются либо дифтерия+столбняк (DT), либо дифтерия+столбняк+коклюш (DTP).

4. Как надо прививать взрослых от дифтерии по правилам? Вот так: начинают в детстве — 3 дозы в первый год жизни, по 1 дозе в 1,5 года, 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет — в 26, 36, 46 и т. д.

5. Ученые всего мира продолжают спорить, и предмет спора выглядит так: "каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии и столбняка или все-таки каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии, столбняка и коклюша?". Вопрос о целесообразности вакцинации от дифтерии раз в 10 лет не стоит в принципе – надо, надо однозначно!

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6. Совет: если у вас есть возможность купить вакцину для взрослых с коклюшным компонентом – настоятельно рекомендую привиться и от коклюша, особенно если в ближайшие годы вы планируете заводить детей. Вакцины для профилактики коклюша бывают цельноклеточные и дополнительно очищенные, т. н. "ацеллюлярные". После возраста 7 лет рекомендуется применять только ацеллюлярные вакцины. Про буквы: "DTР" – вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша; "DTаР" – вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, но коклюш ацеллюлярный; "Tdap" — вакцина для взрослых от дифтерии, столбняка и коклюша, коклюш ацеллюлярный, уменьшенная доза коклюша и дифтерии — оптимальный вариант, рекомендуемый читателям старше 7 лет (из того, что есть на рынке, этому сочетанию букв соответствуют "Boostrix" и "Adacel").

7. Вопрос: "Что делать, если правильно привиты в детстве, но пропустили необходимые вакцинации (в 26, 36, 46 и т.д.)?" Ответ: получить 1 дозу вакцины вне зависимости от того, 36 вам или 56 лет.

8. Вопрос: "Что делать, если в детстве не прививались, или привиты неправильно, или не знаем — привиты или нет?" Ответ: получить три дозы — сначала первая доза, через месяц — вторая, через 6 месяцев после второй — третья.

9. Дополнительная вакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка обязательна для беременных. То есть вопрос не в том, "можно ли беременным"! Именно беременным нужно в первую очередь!

10. Комбинированная вакцина (дифтерия+столбняк+коклюш — Tdap) вводится однократно при каждой беременности во 2-м или 3-м триместре (оптимально — на сроке 26–37 недель). В любом случае вакцинацию следует завершить не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты родов.

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