10 ознак нестачі води в організмі

Експерти постійно рекомендують споживати мінімум 1,5 літрів води в один день. Однак в час робочої рутини і постійних справ ми забуваємо про таку рекомендацію. Тому це часто може позначитись на вашому зовнішньому вигляді.

В Ivona розповіли про 10 ознак, які свідчать про нестачу води у вашому організмі.

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Сухість в роті

Окрім нестачі вологості та води, сухість в роті може бути спровокована прийомом деяких ліків. Однак старайтесь завжди тримати біля себе склянку води, яка наситить ваш організм.

Суха шкіра

Потріскана суха шкіра – перший сигнал, що повідомляє про порушення водного балансу в організмі. Окрім зволожуючих кремів обов’язково пийте багато води.

Головний біль

У супроводі з одним з перших двох ознак головний біль дає знати, що організму не вистачає води. Послабити головний біль також допоможе склянка теплої води з медом і лимоном.

Біль в суглобах

Споживання достатньої кількості води не зможе вилікувати артрит, але допоможе полегшити хворобливі відчуття. Пам’ятайте, що вода – це "мастило" для суглобів.

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Зменшення м'язової маси

Варто знати, що м'язи людини в основному складаються з води. Очевидно, що чим менше води в організмі, тим менше м'язової маси. Питна вода до, під час і після тренування допоможе організму впоратися з навантаженнями і залишатися в тонусі.

Запаморочення

Не дуже хороша ознака обезводнення організму, однак це не єдина причина запаморочення. Прийом деяких снодійних пігулок може викликати такий же ефект.

Голод

Коли в організмі недостатня кількість води, вашому організму починає здаватися, що він має потребу в їжі. Найкраще, переконайтеся, що ваш голод не пов'язаний зі зневодненням.

Набір ваги

Під час дієти вам варто бути стриманими у багатьох продуктах, окрім води. Вона допоможе вам скинути зайві кілограми та дати хороше самопочуття.

Сонливість

Загальна млявість і сонливість – це відгук організму на зневоднення. Таким чином він намагається включити режим економії води. Тому не нехтуйте потребами організму і втамуйте його "спрагу".

Проблеми з травленням

Через відсутність води кількість слизу в шлунку зменшується, через що дозволяє шлунковій кислоті завдати серйозної шкоди. Саме зневоднення призводить до печії і різних розладів шлунку.