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10 порад, які можуть зберегти нерви батьків та дитини

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10 порад для щасливої сім'ї
10 порад для щасливої сім'ї / diolli.com

Батькам не потрібно щоразу нервуватися, коли дитина, до прикладу, не прислухається до їхніх порад. Можливо, необхідно змінити підхід до вирішення цих ситуацій.

Ось кілька корисних порад, які допоможуть вберегти нервові клітини батьків, пише "Наша мама".

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Перестаньте змушувати дитину їсти овочі. Натомість поставте тарілку із порізаними продуктами на стіл та їжте самі. Дитина обов’язково скуштує їжу дорослих. Для того, щоб вкотре не нагадувати дитині про її обов’язки, купіть магнітну дошку та напишіть, що має виконати дитина.

Батькам не варто бігати за малечею та вмовляти її одягнутися швидше. Просто поставте потрібний одяг на ліжку та запропонуйте їй самій одягнутися.

Зробіть прибирання цікавішим – намалюйте плакат, розставте умовні знаки по квартирі.

Не варто докоряти дитині за одну й ту ж провину. Домовтеся з нею про умовний сигнал, до прикладу, слово "хрю" під час того, коли вона їсть неакуратно. Забудьте про прохання позбирати іграшки з вашого ліжка. Просто поставте біля дверей ящик і складіть туди іграшки.

Перестаньте допомагати дитині відкривати крани, шафу, діставати речі чи включати світло. Купіть їй маленьке крісло чи табуретик, щоб вона сама могла дотягнутися.

Не кричіть на всю кімнату чи майданчик для ігор щось важливе. Перш ніж сказати це, переконайтеся, що вас добре чути. Батькам не варто гніватися через страву, яку недоїла дитина чи через небажання одягати кофту, яка їй не подобається. Це її вибір. 

Якщо дитина не хоче засвоювати навички, не варто нервуватися. Головне у цьому – терпіння.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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