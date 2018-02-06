10 правил, які значно покращать ваш сон

Експерти визначили 10 правил, які можуть позбавити вас проблем зі сном. Ці прості звички допоможуть отримувати максимальну користь від сну, зокрема, ваш організм скоріше відновлюватиметься.

1. Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час

За словами вчених, не варто на вихідних дозволяти собі спати довше, ніж зазвичай. Оскільки через так непостійності збиваються наші циркадні ритми. Здоровий сон буде, якщо щодня вставати і йти спати в один і той же час.

Читайте також: 5 речей, які варто зробити ввечері, щоб виглядати відмінно зранку

2. Дозвольте собі подрімати, якщо відчуваєте втому

Якщо ви трішки подрімаєте, то знову відчуєте бадьорість. Однак пам’ятайте, що післяобідній сон не повинен тривати довше 45 хвилин.

3. Відмовтеся від шкідливих звичок

Експерти зазначають, що не варто вживати алкоголь і не курити хоча б за чотири години до сну.

4. Пийте менше кави

Як радять фахівці Всесвітнього товариства сну, як мінімум за шість годин до сну не вживайте кофеїн. Цей компонент є не тільки в каві, але також в зеленому чаї, газованих напоях і навіть шоколаді.

5. Не переїдайте перед сном

За чотири години до сну не слід вживати важку, гостру та солодку їжу.

6. Відмовтеся від спорту перед сном

Якщо ви виконуєте фізичні вправи перед сном, то вам буде важче заснути.

7. Вибирайте комфортну постіль

Під час сну вам не має бути жарко. Обирайте постіль з натуральних тканин.

Читайте також: Як спальня впливає на якість сексу: нюанси, які варто знати

8. Провітрюйте кімнату

Свіже повітря значно покращує якість сну.

9. Усуньте шуми і світло, які вас відволікають

Гаджети, які є у спальні, можуть перешкодити вам виспатися. Наприклад, цифровий годинник, який мигає.

10. Не використовуйте ліжко для роботи чи загального відпочинку

Якщо ви у ліжку перечитуєте робочу пошту, то це місце будете асоціювати це з роботою. Спальня призначена для сну і сексу.