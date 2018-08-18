10 продуктів з "прихованим" високим вмістом цукру

Надмірна кількість цукру в раціоні може бути дуже небезпечною, адже цей продукт може спровокувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та рак кишечника, а ще псує зуби. А багато цукру є не лише у солодощах та випічці.

Цукор у великих кількостях міститься у таких продуктах, про які ви могли і не підозрювати, передає 24apteka.

Загалом, протягом дня доросла людина не повинна споживати понад 20-30 грамiв цукру, а це 4-6 чайних ложок.

1. У порції консервованої квасолі може бути близько 28 грамів, що становить більш, ніж половину денної норми.

Читайте також: 4 переконливі переваги здорового способу життя

2. Арахісове масло теж містить цукру більш, ніж можна.

3. Соус для спагеті може містити велику кількість цукрового піску, який додають для поліпшення аромату.

4. У знежиреному йогурті може бути стільки ж цукру, скільки у пляшці газованої солодкої води.

5. До білого хліба також часто додають цукор – для поліпшення смаку. Бутерброд з індичкою і білим хлібом містить половину денної норми цукру.

6. У протеїнових батончиках більше цукру, ніж протеїну – вони можуть містити до 20 грамів цукру.

7. Заправки для салату також містять цукор – може бути близько 11 грамів цукру.

8. Справжня цукрова бомба – це кетчуп, 2 столові ложки якого містять близько 8 грамів цукру.

9. Заморожені напівфабрикати нерідко приховують велику кількість цукру – на порцію його може припадати до 20 грамів.

10. В алкогольних напоях може "ховатися" до 30 грамів цукру. Особливо це стосується коктейлів з газованою водою, соками або сиропами.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.