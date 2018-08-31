10 простих правил, завдяки яким Ваше здоров'я та самопочуття суттєво покращаться

Людей завжди хвилює питання, як покращити, зміцнити та зберегти своє здоров'я. Як з’ясувалося, зробити це реально. Варто лише дотримуватись усього 10 правил, і в вже за місяць Ви почнете почуватися краще – з’явиться бадьорість як усередині, так і зовні, а також гарний настрій і не буде жодної втоми.

Про це розповіла лікар-нейрохірург Софія Світлична, передає Clutch.

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За її словами, причини того, що деякі люди відчувають занепад сил, слабкість і ознаки перевтоми, можуть бути різними.

"Одні люди постійно не висинаються, інші мають надмірну вагу, яку важко тягати на собі, в буквальному сенсі слова. Деякі люди "зносилися" за віком або працювали на шкідливому виробництві, а зараз пожинають плоди. Комусь довелося пережити війну та голод. Але навіть люди середнього віку до 40 років в умовах поганої екології та неякісного харчування почуваються не дуже добре. Більшість населення відчуває гостру потребу в енергії для життя, роботи та взаємин. Наш організм потребує комплексного підходу", – підкреслює фахівець.

Але навіть за таких ситуацій зміцнити здоров’я можна. Відтак, вона ділиться деякими простими, але ефективними способами зміцнити здоров'я.

10 простих правил, які допоможуть Вам почуватися краще:

1) Випивайте щонайменше 2,5 літра чистої води без газу у день, натомість відмовтеся від пива, квасу, лимонадів і коли.

2) Щодня перед сніданком перевіряйте свою вагу. Щоправда, якщо хочете її скинути, то різко цього робити не варто – лише зі швидкістю 30 грамів у день, не більше.

3) Щодня вживайте по 1 чайній ложці оливкової олії у день, оскільки вона містить незамінні та важливо необхідні для організму жирні кислоти, а це зі, свого боку, знижує ризик інфаркту та інсульту, а також зменшує кількість тромбів і склеротичних бляшок. Натомість варто виключити зі свого раціону маргарин і пальмову олію та вживайте якомога менше майонезу.

4) Замініть білий хліб на чорний, оскільки він містить багато вітамінів групи В, корисних для центральної нервової системи, та обмежте споживання цукру.

5) Щодня робіть собі масаж, розтираючи своє тіло руками. Така проста процедура не лише покращує рух лімфи, а й зменшує набряки.

6) Гуляйте та рухайтеся щодня, а також намагайтеся виконувати просту гімнастику.

7) Якщо у Вас немає алергії, вживайте по 1 чайній ложці у день квітковий пилок, оскільки це природне джерело вітамінів.

8) Виключіть зі свого раціону розчинну каву, алкоголь, енергетики, оскільки вони жодної користі не приносять, а лише шкодять.

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9) Пийте щонайменше двічі у тиждень мінеральну воду типу "Боржомі", оскільки це знижує ризик онкологічних захворювань.

10) Жартуйте та посміхайтеся щодня. Позитивний настрій покращує пам'ять і увагу, а також знижує ризик нещасних випадків і фатальних помилок.

До слова, медики рекомендують не "заїдати" проблеми. Але якщо дуже сумно і хочеться повернути собі гарний настрій, можна вдатись до кількох простих секретів.