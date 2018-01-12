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10 речей гардеробу, які ніколи не вийдуть з моди: зіркові образи

13:06, сьогодні 1949 Читать новость на русском
10 речей гардеробу, які ніколи не вийдуть з моди: зіркові образи
10 речей гардеробу, які ніколи не вийдуть з моди: зіркові образи / Фото з відкритих джерел

В гардеробі кожної стильної жінки обов’язково повинні бути ці 10 базових речей, які будуть вдалими майже до кожної події в будь-який сезон року.

Які речі не підвладні швидкоплинності моди – читай далі.

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Джинси


Джіджі Хадід і Кендалл Дженнер, – джинси не лише зручні, а й дуже стильні

Біла сорочка


Марго Роббі, – біла сорочка врятує вас у будь-якій ситуації

Високі чоботи


Олівія Манн, – високі чоботи завжди забезпечать вам ефектний образ

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Тренч


Кендалл Дженнер, – фасон, крій і довжина є обов’язковими елементами кожного тренчу

Маленьке чорне плаття


Емілі Ратажковскі, – сукню ви зможете носити кожен день при будь-якій події

Спідниця-олівець


Кортні Кардашян, – спідницю-олівець легко поєднати як з офісною блузою, так і з худі

Плаття-футляр


Меган Маркл, – така сукня ідеально підкреслить всі ваші переваги і приховає недоліки

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Довга вечірня сукня


Сандра Буллок, – на будь-якій вечірці ви повинні виглядати блискуче!

Водолазка (гольф)


Марія Вальверде, – з нею можна створити нескінченну кількість образів

Туфлі-човники


Вікторія Бекхем, – такі туфлі обов’язково у вас повинні бути зі шкіри, оксамиту або замші

Теги: Мода LifeStyle Голлівуд Поради
Джерело: Cosmopolitan
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