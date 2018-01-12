10 речей гардеробу, які ніколи не вийдуть з моди: зіркові образи

В гардеробі кожної стильної жінки обов’язково повинні бути ці 10 базових речей, які будуть вдалими майже до кожної події в будь-який сезон року.

Які речі не підвладні швидкоплинності моди – читай далі.

Читайте також: 5 фасонів пальто, які ніколи не вийдуть з моди

Джинси



Джіджі Хадід і Кендалл Дженнер, – джинси не лише зручні, а й дуже стильні

Біла сорочка



Марго Роббі, – біла сорочка врятує вас у будь-якій ситуації

Високі чоботи



Олівія Манн, – високі чоботи завжди забезпечать вам ефектний образ

Читайте також: Чотири речі цього сезону, які чудово підкреслять пишні форми: поради дизайнера

Тренч



Кендалл Дженнер, – фасон, крій і довжина є обов’язковими елементами кожного тренчу

Маленьке чорне плаття



Емілі Ратажковскі, – сукню ви зможете носити кожен день при будь-якій події

Спідниця-олівець



Кортні Кардашян, – спідницю-олівець легко поєднати як з офісною блузою, так і з худі

Плаття-футляр



Меган Маркл, – така сукня ідеально підкреслить всі ваші переваги і приховає недоліки

Читайте також: Як носити пальто з кросівками: 5 головних правил

Довга вечірня сукня



Сандра Буллок, – на будь-якій вечірці ви повинні виглядати блискуче!

Водолазка (гольф)



Марія Вальверде, – з нею можна створити нескінченну кількість образів

Туфлі-човники



Вікторія Бекхем, – такі туфлі обов’язково у вас повинні бути зі шкіри, оксамиту або замші