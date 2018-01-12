10 речей гардеробу, які ніколи не вийдуть з моди: зіркові образи
В гардеробі кожної стильної жінки обов’язково повинні бути ці 10 базових речей, які будуть вдалими майже до кожної події в будь-який сезон року.
Які речі не підвладні швидкоплинності моди – читай далі.
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Джинси
Джіджі Хадід і Кендалл Дженнер, – джинси не лише зручні, а й дуже стильні
Біла сорочка
Марго Роббі, – біла сорочка врятує вас у будь-якій ситуації
Високі чоботи
Олівія Манн, – високі чоботи завжди забезпечать вам ефектний образ
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Тренч
Кендалл Дженнер, – фасон, крій і довжина є обов’язковими елементами кожного тренчу
Маленьке чорне плаття
Емілі Ратажковскі, – сукню ви зможете носити кожен день при будь-якій події
Спідниця-олівець
Кортні Кардашян, – спідницю-олівець легко поєднати як з офісною блузою, так і з худі
Плаття-футляр
Меган Маркл, – така сукня ідеально підкреслить всі ваші переваги і приховає недоліки
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Довга вечірня сукня
Сандра Буллок, – на будь-якій вечірці ви повинні виглядати блискуче!
Водолазка (гольф)
Марія Вальверде, – з нею можна створити нескінченну кількість образів
Туфлі-човники
Вікторія Бекхем, – такі туфлі обов’язково у вас повинні бути зі шкіри, оксамиту або замші