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      10-річна боксерка з Харкова підкорила серця Усика та Ломаченка: приголомшливі фото та відео

      729 Читать новость на русском

      Харків'янка Кіра Макогоненко – чемпіонка України з боксу та володарка кубку Берліна. Їй всього десять, а її фанатами уже є Олександр Усик та Василь Ломаченко.

      Кіра Макогоненко – справжня зірка. В інстаграмі на Рожеву пантеру підписані 73 тисячі фанів. Ще більше людей слідкують за дівчинкою в ютубі.
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      Її спортивними успіхами вражені Усик і Ломаченко.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      My favorite boxers in the world,P4P is for my naw 1 @usykaa 2 @lomachenkovasiliy 3 @tbudcrawford Who is your favorite boxer,who is your 3 boxers p4p? Мой фаворит сейчас в профессиональном боксе вместе с Василием,моя тройка лучших в мире в профессиональном боксе вне зависимости от весовой категории p4p 1 @usykaa абсолютный чемпион мира 2 @lomachenkovasiliy чемпион мира в 3 весовых категориях 3 @tbudcrawford абсолютный чемпион мира в профи Кто для вас любимый боксёр и ваша тройка р4р?

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

      Бої і тренування дівчинки дивиться стотисячна армія вболівальників у всьому світі. Ще б пак, Рожева пантера – як називають її фанати – покаже клас будь-якому дорослому спортсмену. Як їй це вдається – розпитували журналісти 24 каналу.

      По 4 години 6 днів на тиждень Кіра тренується в залі. Її тренування – це неабияке видовище. Кіру Макогоненко, без перебільшень, уже знає весь світовий бокс. У грудні 2018 року вона виборола Кубок з боксу у Берліні. Суперниць її віку не знайшлося, тому дівчинці довелося вийти проти старшої та важчої суперниці. 

      Я люблю удари, я люблю змагатися! Мені подобається те, що я боксую з людьми з інших країн,
      – сказала чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко.

      Тренує спортсменку батько – чемпіон України та світу з боксу та кікбоксингу Артем Макогоненко. Каже, жіночий бокс не любив, тож у 3 роки віддав доньку на художню гімнастику. Та проти генів не попреш. І вже у 7 років Кіра оголосила батькам: цю кар'єру закінчує та обирає ринг.

      Коли Кіра прийшла в зал, їй дуже сподобалося. Я ніколи не хотів... Не було схильності до того, щоб вона займалася саме боксом. Але однозначно йшло до того, що вона буде спортсменкою,
      – розповів тренер і батько Кіри Артем Макогоненко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Work

      Допис, поширений Артём Макогоненко (@artmakogonenko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

      Потренуватися з Кірою приїздять спортсменки і з інших країн.

      Я приїхала до Кіри та її тата. Я побачиа їх в інтернеті, дивилася її виступи на ринзі, і приїхала вчитися. Хочу бути як Кіра!
      – поділилась думками спортсменка з Туреччини Дуру.


      На рахунку Кіри – 33 виграшні бої. Вона весь час бере участь у різноманітних талант-шоу та їздить на змагання по всьому світу. Зараз заповітна мрія дівчинки – стати триразовою олімпійською чемпіонкою.

      Щоб виграти Олімпіаду, треба мінімум 500 боїв! Так що мало в мене зараз ще боїв,
      – запевнила чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ‍♀️️#makogonenkoteam #boxing #boxinggirl #boxingring #competition #fight

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #boxing

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

      Батько уважно слідкує, аби Кіра не перевантажувалась. Усі тренування підходять для її віку та статури. Сміється, часто доводиться гальмувати малу переможницю. Адже характер у неї ще той.

      Можна і більше, але куди поспішати? Олімпійські ігри будуть тільки через 9 років,
      – підкреслив тренер юної боксерки.

      Окрім боксу, маленька чемпіонка ще встигає грати на піаніно, вчить англійську та грає в шахи. А ще готується до Чемпіонату України та прагне закінчити навчальний рік у школі на відмінно. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Relax

      Допис, поширений Kira"Pink Panther" Makogonenko (@kiramakogonenko)

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      Теги: Новини України Спорт Новини Харкова Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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