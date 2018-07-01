10-річна донька Дженніфер Лопес написала свою першу книгу

Десятирічна дочка Дженніфер Лопес Еммі написала свою книгу. Зіркова мама цілком підтримала дитину у цьому і разом з нею їздила на переговори з видавцем.

Про це Джей Ло розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Зіркова мама зазначила, що вони готуються до зустрічі з трьома видавцями стосовно видання рукопису.

Цей день особливий. Ми з Еммі їдемо на зустріч з нашим першим видавцем, щоб розповісти йому ідею книги, придуману Еммі. Дуже хвилюємося,

– повідомила Дженніфер у відеозверненні.

Після цих слів маленька Еммі показала титульний лист, на якому можна було прочитати назву "Бог допомагає мені".