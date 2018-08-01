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10-річний хлопчик побив рекорд легендарного Майкла Фелпса: відео

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10-річний хлопчик побив рекорд Майкла Фелпса
10-річний хлопчик побив рекорд Майкла Фелпса

У Каліфорнії 10-річний хлопчик Кларк Кент побив рекорд американського плавця Майкла Фелпса у цьому ж віці.

Показник Фелпса ніхто не міг обійти 23 роки поспіль. Юний талант проплив стометрівку на секунду швидше за легендарного спортсмена, пише видання Huffington Post.

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Кларк подолав сто метрів батерфляєм за 1:09:38 і обігнав найближчого переслідувача на 4 секунди. Свого часу в 1995 році рекордсмен за кількістю нагород в історії Олімпійських ігор Майкл Фелпс проплив цю ж дистанцію за 1:10.48. Тоді Фелпс виступав у категорії для хлопчиків 10 років та молодше.

"У мене була дуже сильна мотивація. І я такий щасливий, що мені вдалося побити цей рекорд", – сказав хлопчик.

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Теги: плавання Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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