10-річний хлопчик сів за кермо батькового авто і загинув у ДТП: фото

На Миколаївщині вранці 11 липня у страшній ДТП зіткнулися два автомобілі. За кермом одного з авто перебував 10-річний хлопчик, він загинув на місці.

У поліції Миколаївської області розповіли, що автотроща сталася поблизу селища Ольшанське. На дорозі зіткнулися автомобілі Opel та ВАЗ-2105, за кермом якого і перебував малолітній місцевий хлопчик.

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Внаслідок удару машин дитина загинула на місці. 30-річний батько, який був пасажиром ВАЗу, потрапив у лікарню. Під час ДТП травми також отримав водій іншого легковика, його госпіталізували.



Смертельна ДТП трапилася на Миколаївщині / Фото Нацполіції

Наразі на місці смертельної аварії працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі обставини та причини трагедії.

Слідчі внесли відомості про ДТП до ЄРДР за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху.