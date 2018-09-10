10 секретів харчової промисловості, які від вас приховують

У супермаркеті покупці, зазвичай, обирають продукти з яскравим зовнішнім виглядом. Але навіть це не гарантує доброго смаку чи користь для здоров'я. Те, що додають у деякі улюблені продукти, може вас шокувати.

А як відомо, чимало домішок можуть серйозно нашкодити здоров'ю, передає Вrightside.

1. При покупці твердого сиру важливо звертати увагу на його колір, дірки та текстуру: вона повинна бути рівномірною, отвори повинні бути рівномірно розподілені на весь кусок. І якщо сир не відновить свою форму після того, як ви трохи стиснете, краще не брати його.

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2. Свіже м'ясо має мати рожевий колір, а не яскраво-червоний чи коричневий. Також при натисканні воно повернеться до попередньої форми і не прилипає до рук.

3. Натуральний мед прозорий і однорідний. Спробуйте розтерти краплю меду між пальцями – якісний мед легко поглинається шкірою.

4. Ягідне ароматизоване морозиво дуже рідко буває натуральним, тому краще вибирати морозиво з горіхами, цукатами та сухофруктами.

5. Для шоколаду чим коротший перелік складників, тим продукт кращий. Окрім того важливо, щоб у складі було какао і какао-масло, а не рослинна олія.

6. Свіжа риба не має мутних очей, зябра повинні бути яскраво-червоними.

7. Пластикові пакетики дозволяють хлібу залишатися довше свіжим, але він втратить свій смак всього за кілька годин. Тож варто брати хліб у пекарні.

8. Дві або три секції в червоному перці вказують на те, що він трохи гіркий і має менше насіння. Якщо є чотири секції – це буде солодкий перець з великою кількістю насіння.

9. Якщо пропустити солодку газовану воду через фільтр – ви будете здивовані результатом, адже вода втратить свій колір.

10. Не секрет, що желатин виробляється шляхом кип'ятіння у воді шкіри, сухожиль, зв'язок та кісток свиней і корів. Тож якщо ви веган – варто використовувати агар-агар – природна суміш, яка чудово замінить желатин.

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