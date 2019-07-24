10 способів платити до 80% менше за електроосвітлення

Енергоефективні звички та прилади запросто можуть підвищити якість життя та зробити домашнє середовище більш здоровим, як для зору, так і для загального самопочуття. Як зменшити витрати на електричне освітлення дому до 80% – 24 каналу розказали фахівці "Київських енергетичних послуг".

Щоб стати екодружніми, свідоміше використовувати електрику та платити за неї менше, потрібно притримуватися комплексного підходу, кажуть фахівці.

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1. Замініть лампи розжарювання енергоефективними LED-лампами. Вони споживають до 10 разів менше електроенергії та служать у 5-8 разів довше. Ще один плюс, особливо відчутний влітку, – LED-лампи майже не гріються. Вони безпечні та екологічні, не потребують спеціальної утилізації, як люмінесцентні лампи.

2. Використовуйте місцеве освітлення: торшери, бра, підсвічування. Немає сенсу вмикати люстру, коли читаєте книгу чи готуєтесь до сну. У таких випадках допоможуть настільні лампи або нічники.

3. Не затуляйте джерела світла і розсувайте штори, сонячне проміння буде вільно розсіюватися по кімнаті.

4. Вимикайте світло, коли виходите з кімнати, навіть якщо це енергоефективне LED-світло.

5. Регулярно витирайте лампи та плафони. Пам‘ятайте: чиста лампочка світить на 10-15% яскравіше, ніж запилена. Мийте вікна.

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6. Використовуйте природне освітлення, коли надворі ще світло. Бажано облаштовувати робоче місце біля вікон, щоб лишній раз не вмикати лампу.

7. Обирайте світлий колір стін та стель. Вони відбивають більше сонячного світла і вам не знадобиться додаткове освітлення вдень.

8. Датчики руху знизять кількість використаної електроенергії. Лампи будуть вмикатися та вимикатися лише за необхідності.

9. Пристрій для регулювання яскравості світла – димер – допоможе вам самостійно змінювати насиченість освітлення.

10. Використовуйте двозонний облік електроенергії, щоб сплачувати вдвічі менше за світло з 23:00 до 07:00. Найпростіше встановити двозонний лічильник електроенергії за допомогою набору Розумний WATT, до якого вже включена послуга швидкого встановлення лічильника, розумна розетка та LED-лампи. До речі, в наборах можна вибрати і філаментні лампи для декоративного освітлення.

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