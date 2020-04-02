10 тисяч масок могли незаконно потрапити з України до Угорщини: сприяв цьому прикордонник

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали інспектора прикордонної служби "Лужанка" (Мукачівський прикордонний загін). Чоловік за хабар допомагав контрабандистам вивезти з України партію медичних масок.

За попередньою інформацією, яку оприлюднила пресслужба ДБР, прикордонника затримали, коли він отримував хабар. Сума його становить 10 тисяч гривень.

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Прикордонник за 10 тисяч гривень погодився допомогти контрабандистам переправити 10 тисяч масок

За ці гроші зловмисник зголосився посприяти переправити до Угорщини 10 тисяч медичних масок. Контрабандисти збиралися їх переправити поза пунктами пропуску через державний кордон України.

За фактом правопорушення слідчі відкрили кримінальне провадження стаття Кримінального кодексу "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Якщо вину затриманого прикордонника доведуть, йому загрожує

позбавлення волі терміном від 5 до 10 років;

позбавлення права обіймати посади у Держприкордонслужбі чи займатися прикордонною діяльністю на строк до 3 років,

конфіскація майна.

Зараз вирішують питання повідомлення затриманому прикордоннику про підозру. Також слідчі клопотатимуть про відсторонення його від займаної посади та обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює військова прокуратура Ужгородського гарнізону. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Закарпатській області та Управління внутрішньої та власної безпеки Мукачівського прикордонного загону. Прикордонника затримували слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові.

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Зауважимо, 11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні. Згодом його продовжили до 24 квітня.

Заходи карантину передбачають, зокрема, заборону експорту товарів протиепідеміологічного призначення. Це має гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.



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