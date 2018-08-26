10 видів фізичного болю, причина яких в емоціях
Не завжди біль пов’язують з травмами чи розривом сухожилля. Деякі види болю можуть бути викликані саме емоціями людини.
Ці типи болю спричинені емоційними проблемами, пише 24apteka.
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1. Головний біль
Може виникати через те, що ви страждаєте через неприйняте рішення. Спробуйте подумати трішки та все-таки вирішити цю проблему.
2. Біль у шиї
Вас гнітить відчуття гніву. Спробуйте знайти хороші сторони у себе та у конкретній людині, щоб пробачити її. Доброю вправою є поставити себе на місце інших.
3. М'язовий біль
Біль у м’язах не завжди пов’язана з інтенсивними тренуваннями. Можливо, ви не знаєте, куди рухатися по життю. Спробуйте проаналізувати власні помилки і позбутися страху чи сорому обмежити вас у прийнятті рішень.
Біль у м’язах
4. Біль в яснах
Біль дуже схожий до головного за причиною виникнення. Можливо, ви не впевненні в конкретному рішенню. Для цього розставте пріоритети.
5. Біль в шлунку
Цей тип фізичного болю пов'язаний з тим, як ви "перетравлюєте" це життя. Спробуйте приділити собі більше часу та відпочивайте, іноді корисніше відкласти справи на потім.
6. Біль в плечах
Ви відчуваєте велике емоційне навантаження – ви несете чужий тягар. Спробуйте сконцентруватися на своєму житті і не так близько перейматися проблемами інших людей.
Біль в плечах
7. Біль у верхній частині спини
Вам бракує емоційної підтримки та відчуття кохання і цінності. Можливо, вас оточують неправильні люди. Спробуйте викреслити зі свого життя тих, які вас не підтримують та не цінують.
8. Біль в нижній частині спини
Цей тип болю свідчить про грошові турботи. Для цього складіть чіткий план, щоб розібратися з фінансами.
9. Біль в крижах і куприку
Ви тікаєте від тої ситуації, з якою вам потрібно зіткнутися якнайшвидше.
Біль в крижах
10. Біль в ліктях
У вашому житті відбуваються зміни, а ви чините їм опір. Можливо, це на краще. Продовжуйте робити те, що любите і не переймайтеся іншим.
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