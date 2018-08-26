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10 видів фізичного болю, причина яких в емоціях

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10 видів фізичного болю
10 видів фізичного болю / centrodelacolumnavertebral.com.mx

Не завжди біль пов’язують з травмами чи розривом сухожилля. Деякі види болю можуть бути викликані саме емоціями людини.

Ці типи болю спричинені емоційними проблемами, пише 24apteka.

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1. Головний біль

Може виникати через те, що ви страждаєте через неприйняте рішення. Спробуйте подумати трішки та все-таки вирішити цю проблему.

2. Біль у шиї

Вас гнітить відчуття гніву. Спробуйте знайти хороші сторони у себе та у конкретній людині, щоб пробачити її. Доброю вправою є поставити себе на місце інших.

3. М'язовий біль

Біль у м’язах не завжди пов’язана з інтенсивними тренуваннями. Можливо, ви не знаєте, куди рухатися по життю. Спробуйте проаналізувати власні помилки і позбутися страху чи сорому обмежити вас у прийнятті рішень.

Біль у м’язах
Біль у м’язах

4. Біль в яснах

Біль дуже схожий до головного за причиною виникнення. Можливо, ви не впевненні в конкретному рішенню. Для цього розставте пріоритети.

5. Біль в шлунку

Цей тип фізичного болю пов'язаний з тим, як ви "перетравлюєте" це життя. Спробуйте приділити собі більше часу та відпочивайте, іноді корисніше відкласти справи на потім.

6. Біль в плечах

Ви відчуваєте велике емоційне навантаження – ви несете чужий тягар. Спробуйте сконцентруватися на своєму житті і не так близько перейматися проблемами інших людей.

Біль в плечах

Біль в плечах

7. Біль у верхній частині спини

Вам бракує емоційної підтримки та відчуття кохання і цінності. Можливо, вас оточують неправильні люди. Спробуйте викреслити зі свого життя тих, які вас не підтримують та не цінують.

8. Біль в нижній частині спини

Цей тип болю свідчить про грошові турботи. Для цього складіть чіткий план, щоб розібратися з фінансами.

9. Біль в крижах і куприку

Ви тікаєте від тої ситуації, з якою вам потрібно зіткнутися якнайшвидше.

Біль в крижах
Біль в крижах​

10. Біль в ліктях

У вашому житті відбуваються зміни, а ви чините їм опір. Можливо, це на краще. Продовжуйте робити те, що любите і не переймайтеся іншим.

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Теги: Здоров'я Психологія Лікування
Джерело: 24 Канал
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