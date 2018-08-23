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10 звичок, які не варто робити перед сном

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10 найгірших звичок перед сном
10 найгірших звичок перед сном / unsplash.com

На якість сну впливає безліч факторів – від режиму дня та стану здоров'я до того, що ви робите перед тим, як лягти спати.

Деякі заняття не варто робити у вечірній час, адже вони обов'язково негативно вплинуть на його якість, передає 24apteka.

1. Не варто пити багато води – вживання великої кількості води перед сном змусить кілька разів піднятися з ліжка і сходити в туалет або викличе набряки на обличчі і тілі на наступний день.

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2. Не споживайте перед сном важкої, жирної та калорійної їжі. Важкі продукти, що вимагають тривалого засвоєння можна споживати як мінімум за 4 години до сну. Адже травна система не може повноцінно функціонувати при горизонтальному розташуванні тіла, це може призвести до нетравлення.

3. Вживати кофеїн теж не варто. Це сильний стимулятор для нервової системи. Звичка пити каву перед сном призведе до розладу циклу сну і неспання. Кофеїн присутній і в чорному чаї, енергетичних напоях і шоколаді.

4. Не приймайте часто снодійне. При хронічному безсонні лікарську терапію повинен призначати лікар. Самолікування і частий прийом снодійних препаратів призведе до звикання і прояву побічних властивостей.

5. Вживати алкоголь теж не варто. Сонливість після вживання алкоголю – це ілюзія, його дія на організм схожа з кофеїном. Під час сну головний мозок людини систематизує отриману за день інформацію, а навіть невелика кількість алкоголю може спричинити порушення пам'яті.

6. У вільний час багато хто любить пограти у відеоігри на смартфоні або комп'ютері, щоб розслабитися, але не перед сном. Гра залучає всі ресурси головного мозку, після неї мозку буде складно заспокоїтися і налаштуватися на сон. 

7. Сидіти в соцмережах перед сном теж не варто. Світло від екрану смартфона або монітора заважає організму налаштуватися на сон, тому використання електронних пристроїв безпосередньо перед сном буде поганою ідеєю.

8. Якщо питання не потребує негайного вирішення, його краще перенести на ранок. Думки про роботу не сприяють розслабленню, вони відволікають від сну, тому не варто перевіряти робочу пошту і відповідати на повідомлення перед сном.

9. Фільми жахів придумані для того, щоб викликати у людини певний спектр емоцій. Якщо дивитися кошмари перед сном, то постраждає не тільки якість сну, а й психіка в цілому – підвищена тривожність, зародження фобій, панічні атаки.

10. Спорт перед сном – не найкраща ідея. Тренування повинні завершитися як мінімум за 3 години до сну.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Поради
Джерело: 24 Канал
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