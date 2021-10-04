Справжнім рекордсменом став канал "1+1". За 30 секунд реклами у проміжку між 21:00 та 22:00 там доведеться заплатити 173 тисячі гривень.

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Отже, секунда реклами коштує 5773 гривень. Загалом ціна політичної реклами на українських телеканалах залежить від часового проміжку та дня тижня.

Найбільше заплатити доведеться за рекламу у прайм-таймі: з 19:00 по 22:00. Найдешевша реклама – уночі.

Найдорожчою є реклама на таких каналах:

"1+1";

"Україна";

"ІНТЕР/ІНТЕР+".

Хто балотуватиметься у мери

Станом на 2 жовтня Міська виборча комісія повідомила, що реєстрація кандидатів вже завершилася. Загалом зареєстрували 13 кандидатів.

За посаду мера боротимуться: