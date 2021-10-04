Справжнім рекордсменом став канал "1+1". За 30 секунд реклами у проміжку між 21:00 та 22:00 там доведеться заплатити 173 тисячі гривень.
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Отже, секунда реклами коштує 5773 гривень. Загалом ціна політичної реклами на українських телеканалах залежить від часового проміжку та дня тижня.
Найбільше заплатити доведеться за рекламу у прайм-таймі: з 19:00 по 22:00. Найдешевша реклама – уночі.
Найдорожчою є реклама на таких каналах:
- "1+1";
- "Україна";
- "ІНТЕР/ІНТЕР+".
Хто балотуватиметься у мери
Станом на 2 жовтня Міська виборча комісія повідомила, що реєстрація кандидатів вже завершилася. Загалом зареєстрували 13 кандидатів.
За посаду мера боротимуться:
- Костянтин Немічев, лідер харківського осередку "Нацкорпусу";
- Михайло Добкін, колишній мер Харкова та екснрадеп;
- Валерій Говоров з "Опозиційної платформи – За життя";
- Володимир Плетньов, депутат міськради Харкова від "Партії Шарія"
- Дмитро Маринін, колишній депутат міськради;
- Олександр Кондрусик, самовисуванець, психолог за фахом;
- Ігор Терехов від "Блоку Кернеса – Успішний Харків";
- Олександр Скорик з "Європейської солідарності";
- "слуга народу" Аліна Мустафаєва;
- Сергій Ряполов, потерпілий у справі Кернеса;
- очільник "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка;
- пенсіонер Віктор Величков;
- самовисуванець Денис Ярославський.