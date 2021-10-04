"1+1" братиме по 170 тисяч з кандидатів у мери Харкова за пів хвилини реклами

4 жовтня 2021 , 18:17
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Джерело:

ЧЕСНО

Передвиборча кампанія у Харкові стартувала 11 вересня. За політичну рекламу на телебаченні кандидатам у мери міста доведеться викласти кругленьку суму.

Справжнім рекордсменом став канал "1+1". За 30 секунд реклами у проміжку між 21:00 та 22:00 там доведеться заплатити 173 тисячі гривень. 

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Отже, секунда реклами коштує 5773 гривень. Загалом ціна політичної реклами на українських телеканалах залежить від часового проміжку та дня тижня.

Найбільше заплатити доведеться за рекламу у прайм-таймі: з 19:00 по 22:00. Найдешевша реклама – уночі.

Найдорожчою є реклама на таких каналах:

  • "1+1";
  • "Україна";
  • "ІНТЕР/ІНТЕР+".

Хто балотуватиметься у мери

Станом на 2 жовтня Міська виборча комісія повідомила, що реєстрація кандидатів вже завершилася. Загалом зареєстрували 13 кандидатів.

За посаду мера боротимуться:

  • Костянтин Немічев, лідер харківського осередку "Нацкорпусу";
  • Михайло Добкін, колишній мер Харкова та екснрадеп;
  • Валерій Говоров з "Опозиційної платформи – За життя";
  • Володимир Плетньов, депутат міськради Харкова від "Партії Шарія"
  • Дмитро Маринін, колишній депутат міськради;
  • Олександр Кондрусик, самовисуванець, психолог за фахом;
  • Ігор Терехов від "Блоку Кернеса – Успішний Харків";
  • Олександр Скорик з "Європейської солідарності";
  • "слуга народу" Аліна Мустафаєва;
  • Сергій Ряполов, потерпілий у справі Кернеса;
  • очільник "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка;
  • пенсіонер Віктор Величков;
  • самовисуванець Денис Ярославський.
Автор: Мар'яна Бекало