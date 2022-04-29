Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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За його словами, також вдалося повністю або частково відновити електропостачання у частині Бучанського району, зокрема у Ніжиловичах, Наливайківці, Бондарні та Мирчі. Та у селах Вишгородського району: Нових Макалевичах, Пісках, Степанівці, Карпилівці, Романівці та Черемошні.

Також було завершено прокладання водогону до Ірпеня.

Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій,

– розповів Тимошенко.

Він додав, що централізоване водопостачання повністю відновлено у селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвській територіальній громаді. В Іванківській ТГ у 34 населених пунктах із 42 також знову є вода.

На Київщині продовжують розчищати дороги

За словами Тимошенка, у Київській області продовжуються роботи зі зведення тимчасових переправ та розчищення доріг. Так, вже на 12 тимчасових переправах відновлено рух, ще 4 – в роботі.

Від сьогодні Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка,

– написав заступник керівника ОП.

Паралельно піротехніки обстежили понад 500 га території Київщини та знешкодили 404 вибухонебезпечних предмети.

Як раніше повідомив Тимошенко, в Офісі Президента був розроблений механізм швидкого відновлення побуту у звільнених містах та селах.

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