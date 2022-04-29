У 111 населених пунктах Київщини відновили газопостачання, – Тимошенко
Джерело:соцмережі Кирила Тимошенка
Комунальники повернули газопостачання у 111 містах, селищах та селах столичного регіону.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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За його словами, також вдалося повністю або частково відновити електропостачання у частині Бучанського району, зокрема у Ніжиловичах, Наливайківці, Бондарні та Мирчі. Та у селах Вишгородського району: Нових Макалевичах, Пісках, Степанівці, Карпилівці, Романівці та Черемошні.
Також було завершено прокладання водогону до Ірпеня.
Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій,
– розповів Тимошенко.
Він додав, що централізоване водопостачання повністю відновлено у селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвській територіальній громаді. В Іванківській ТГ у 34 населених пунктах із 42 також знову є вода.
На Київщині продовжують розчищати дороги
За словами Тимошенка, у Київській області продовжуються роботи зі зведення тимчасових переправ та розчищення доріг. Так, вже на 12 тимчасових переправах відновлено рух, ще 4 – в роботі.
Від сьогодні Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка,
– написав заступник керівника ОП.
Паралельно піротехніки обстежили понад 500 га території Київщини та знешкодили 404 вибухонебезпечних предмети.
Як раніше повідомив Тимошенко, в Офісі Президента був розроблений механізм швидкого відновлення побуту у звільнених містах та селах.
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