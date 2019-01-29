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      11 дітей підчепило гостру кишкову інфекцію після відвідування кафе у Бердянську

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      11 дітей підчепило гостру кишкову інфекцію у Бердянську
      11 дітей підчепило гостру кишкову інфекцію у Бердянську / theworldnews.net

      У Бердянську Запорізької області після відвідування кафе у місцевому розважальному центрі 11 дітей підчепило гостру кишкову інфекцію, їх госпіталізували до лікарні.

      Місцева влада тимчасово припинила роботу закладу, пише "Інтерфакс" з посиланням на Бердянську міськраду.

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      Подія трапилася у місцевому спортивно-розважальному центрі "Джамп-сіті". 10 з 11 дітей госпіталізували до лікарні. У семи дітей медики виявили ротавірусну інфекцію.

       
      Ротавірусна інфекція – що це?
      Це гостре інфекційне кишкове захворювання. Перші симптоми – біль у животі, блювота, підвищення температури, діарея. Також може виникати нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні.  Найчастіше інфекція виникає у холодну пору.

      Завідувач підрозділу Бердянського міськрайонного відділу державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Олександра Кікарош зазначив, що кафе, яке відвідали діти, працювало з численними порушеннями.

      Відомо, що заклад у розважальному центрі заявив про припинення роботи кухні. Проте позапланова перевірка показала, що відвідувачам кафе пропонують послуги місцевої кухні.

      Профільна комісія вирішила тимчасово зупинити роботу центру до отримання дозволу від Держпродспоживслужби та перевірити дотримання норм санітарного законодавства інших розважальних центрів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Новини Запоріжжя Діти і неповнолітні Діти Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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