11 дітей підчепило гостру кишкову інфекцію після відвідування кафе у Бердянську
У Бердянську Запорізької області після відвідування кафе у місцевому розважальному центрі 11 дітей підчепило гостру кишкову інфекцію, їх госпіталізували до лікарні.
Місцева влада тимчасово припинила роботу закладу, пише "Інтерфакс" з посиланням на Бердянську міськраду.
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Подія трапилася у місцевому спортивно-розважальному центрі "Джамп-сіті". 10 з 11 дітей госпіталізували до лікарні. У семи дітей медики виявили ротавірусну інфекцію.
Завідувач підрозділу Бердянського міськрайонного відділу державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Олександра Кікарош зазначив, що кафе, яке відвідали діти, працювало з численними порушеннями.
Відомо, що заклад у розважальному центрі заявив про припинення роботи кухні. Проте позапланова перевірка показала, що відвідувачам кафе пропонують послуги місцевої кухні.
Профільна комісія вирішила тимчасово зупинити роботу центру до отримання дозволу від Держпродспоживслужби та перевірити дотримання норм санітарного законодавства інших розважальних центрів.
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