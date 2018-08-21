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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"11 дітей з Моршина": як знімають нову українську комедію з Ольгою Фреймут

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Авантюрна комедія українського виробництва "11 дітей з Моршина" вийде у прокат на початку 2019 року. Журналісти 24 каналу побували на знімальному майданчику й діляться з вами фото і враженнями.

У спекотний літній день юним акторам і цілій знімальній групі фільму нудьгувати ніколи – з 7 ранку вони вже на місці і готові до зйомок.

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Локація – залізничний вокзал станції Буча. В орендованій у "Укрзалізниці" електричці знімають сцени поїздки в Моршин. Електричка – нова і красива, якраз для кіно.

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Лера Дідковська, зірка фільму, під час зйомок

На місце прибуває нова зірка фільму – Ольга Фреймут. Цікаво і незвично спостерігати, як режисер "повчає" досвідчених актора Леся Задніпровського і телеведучу Ольгу Фреймут, куди ступати, коли починати говорити, які рухи виконувати і яким тоном говорити.

11 дітей з Моршина закадр
Режисер Аркадій Непиталюк "інструктує" акторів Олю Фреймут та Леся Задніпровського 

Юні актори фільму діляться враженнями: "Зйомки просто супер! Ми всі дуже здружилися, це чудовий досвід!".

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Режисер навчає юних акторів

Що відомо про фільм "11 дітей з Моршина"? Події розгортаються у невеличкому курортному містечку Моршині. Для дітей тут розваг не так багато, як хотілося б. Тож герої вирішують взяти ініціативу в свої руки та провернути аферу, якої ще не бачило місто. Дітям притаманна віра у свої сили, тож повірять і глядачі – для них немає нічого неможливого.

Український комедійний детектив "11 дітей з Моршина" за власним сценарієм знімає режисер Аркадій Непиталюк ("Припутні"). Головні герої стрічки – діти, тож перед початком зйомок перед творчою групою постало питання пошуку молодих талантів. Про кастинг оголосили у мережі і провели його у кілька етапів. Потрібно було знайти 11 юних акторів, віком від 6 до 15 років. Одну з дорослих ролей виконає Гарік Корогородський – столичний бізнесмен, письменник, блогер та меценат, засновник благодійного фонду "Життєлюб", що займається дозвіллям пенсіонерів у Києві. Продюсувати проект взявся Сергій Лавринюк ("Dzidzio Контрабас").

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України LifeStyle Публікації Фотоновини Кіно Новини культури Ольга Фреймут
Джерело: 24 канал
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