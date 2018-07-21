11 фактів про грудне вигодовування, яких не дізнаєтесь, поки не станете мамою

Грудне вигодовування – система відносин між жінкою та її немовлям, коли матір прикладає дитину до грудей. І цей період має багато особливих моментів, про які майбутні матері можуть і не здогадуватись.

1. Дитина на грудному вигодовуванні їсть лише мамине молочко до шести місяців. Ніяких кашок і пляшечок (хіба якщо зціджуватись). Ніякої водички. Тільки груди.

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Через це маму грудничка важко відлучити від дитинки довше, ніж на 2 години (в когось на годину, а в когось на 40 хв.), бо буде плач – гіркий і пронизливий, з надривами і сльозами.

А коли з’явиться мама, то дитинка може не одразу навіть взяти груди, – спочатку доведеться її заспокоїти. Інакше буде “плач в сосок” – ти прикладаєш, а немовлятко не смокче, тільки гучно ревить тобі в грудку з широко роззявленим ротом.

Саме тому, як на мене, варто пропускати в усіляких чергах мам-годувальниць, якщо вони про це просять *то я з гіркого досвіду кажу – тиць-тидиць про соцвиплати*.

2. Діти засинають при годуванні. При грудному, звісно, а не обикновєнному людському. То як наркотик для них. Цмок-цмок і очі вилітають з орбіт.

Ще трішки гамцяння – і дитьо вже в обіймах сну. Ну прям снодійне, їй-Богу! Нема легшого шляху для мене приспати Юстину, ніж лягти з нею годуватися. Ну хіба слінг ггг

3. Нічого не заважає грудничку їсти і одночасно спати. Я це називаю “цицянням” або “режим 2 в 1”. Мабуть, тому багато хто використовує дурник, щоб втекти від дитяти і робити свої справи.

Я ж або лежу і щось роблю (в’яжу, читаю, пишу, думаю, сплю, плююілапаю), або запихаю їй мізинчик в рот, вивільняю сосок і втікаю. Одного разу Юстя заснула під час слінгоїжі. Точніше вона інтенсивно тягнула молочко, але при цьому була “повний вирубон”. Голова взагалі не трималась… Смішнюча.

4. Вночі діти сплять довше і міцніше, ніж вдень, але потребують час від часу “підкріплення”. Наприклад, моя прокидається кожних 2-3-4 години трошки поїсти, при цьому вона плаче, поки не отримає бажаного.

Очі в неї заплющені. Я ж думала, що діти вночі не сплять або не розуміють, що то ніч і бавляться *ха-ха-ха, але деколи так буває теж, рєдко, но мєтко*.

Тому вічні питання “дає виспатись?” трохи кумедні – я собі нормально сплю, лише іноді беру її з ліжечка чи кладу назад (або засинаю поруч, просто вирубуюсь з грудьми нараспашку).

Щоправда, знаю, що є дітки, які встають ледь не щогодини, – ось це пєчяль, звісно. Тут тільки спільним сном зарадиш. Хоча сильно на одному боці нерухомо не поспиш. Але є і такі молодчаги, які безпробудно годин 6-8 сплять майже з народження. Ото мудрі діти!)

5. Коли годуєш грудьми, то молочко витікає з обох грудок – і з тієї, з якої їдять, і з тієї, яка собі нікого не рухає. Це називається рефлексом молоковиведення. І для таких випадків існують лактаційні вкладки або молокозбірники.

Перші перетворюють молоко на гель (або просто вбирають його в себе) і не дають вашому бюстгальтеру чи футболці змокріти. Другі накопичують молочко, яке самовільно витікає, в спеціальні нагрудні контейнери. Згодом зібране таким чином “біле золото” можна заморозити.

6. Існує ще таке явище як фонтани. Це коли на початку годування молочко валить таким потужним напорчиком із грудей (з одної або кількох проток). Іноді немовля може давитись цим фонтанчиком і кашляти.

Тому треба вчасно зреагувати і закрити сосок пальчиком, коли дитина його відпустить під тиском напору. В іншому випадку лице дитьонка покриється крапельками молока. Головне, щоб не в очі)) І головне, щоб когось, хто сидить поруч, не затраскати… Молочні ріки. Молочні водограї!

7. Під час годування немовля мусить вільною рукою щось теребити – крутити мамин сосок, ніби налаштовуючи радіохвилю *моя, на щастя, так не робить*, тягнути ліфчик, футболку, слінгонамисто чи ловити руцьою мамину губу разом із нижньою щелепою.

Будь-що, що потрапить у маленьку долоньку. Тому я стараюся щось їй дати в руку – наприклад, мій палець Вона тримається і заспокоюється.

8. У мами, що годує, може довго не бути менструації. Я вже й забула за 9 місяців вагітності і 6 грудного вигодовування, що це таке, чесно гувуря. Іноді навіть кажуть, що неможливо завагітніти, поки дитина на ГВ. Але я б не була така впевнена Якщо не плануєте з одного декрету в інший, то краще не пробуйте))

9. Поки дитина на ГВ, то її випорожнення мають консистенцію і колір французької гірчиці і майже не пахнуть. Тобто з такими крупинками-зернинками.

Вже після введення прикорму починається традиційний сморід і змінюється густина *уж ізвінітє, якщо хтось їсть під час читання блогу*. Тому змінювати підгузник до 6-ти місяців можна сміливо в людному місці Швиденько і тихенько. І навіть “фуй-фуй-фуй” не треба казати буде.

10. Під час ГВ жінки переважно худнуть. Натомість після відлучення вага йде вверх. Наразі на собі відчуваю тільки перше речення. Коли Юстя перестане їсти цицю, то зможу переконатись або спростувати друге.

11. ВООЗ рекомендує годувати дитину грудьми не менше двох років. Я ж думала, що рік – це ой, як багато. Пройшло півроку і не знаю, коли настанєт тот міґ. Поки абсолютно не хочеться завершувати, бо див. пункт 2 *та і взагалі це так мииило*.

Можна ще згадати про лактостази, мастити, забиті протоки, кризи трьох місяців і так далі, але не будемо про погане. А чого не знали ви про годування грудьми раніше?

Автор: Мамунця

Фото: Unsplash.

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