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      11 фраз про сексуальну безпеку, які дитина повинна знати

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      Що дитина повинна знати про сексуальну безпеку
      Що дитина повинна знати про сексуальну безпеку / pinterest.com

      Експерти зазначають, що сексуальна освіта не підштовхує дитину до раннього статевого досвіду. Навпаки 0 ці знання можуть вберегти дитину від ризикованих дій та вчать поважати кордони тіла.

      Психолог Антоніна Оксанич разом з проектом "Не бий дитину" підготувала 11 фраз, які варто розповісти дитині про сексуальну безпеку, пише УП
      Варто звернути увагу, що батькам говорити дитині ці фрази потрібно з трьох років.

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      1. Твоє тіло належить лише тобі.

      2. Ніхто не повинен просити тебе торкатися їхніх інтимних органів та показувати тобі їх. Пеніс і вульву прикривають спідньою білизною, бо це інтимні зони людини.

      3. Ніколи не терпи, якщо тобі страшно чи боляче. Розкажи про це нам.

      Якщо дитині боляче чи страшно, то вона не повинна цього терпіти
      Якщо дитині боляче чи страшно, то вона не повинна цього терпіти

      3. Якщо ти не хочеш обійматися, просто скажи "Ні".

      5. Довіряй своїм почуттям. Якщо дії іншої людини тобі не подобаються, ти можеш просто сказати "Стоп".

      6. Ти не маєш тримати в секреті те, що тобі не подобається, навіть якщо тебе просять або залякують. Такі секрети називають "поганими".

      7. Ніхто не має торкатися твоїх статевих органів, окрім питань здоров'я. Лікар має оглядати дитину лише при батьках.

      Лікар має оглядати дитину лише при батьках
      Лікар має оглядати дитину лише при батьках

      8. Не всі обійми й поцілунки бувають приємними, не треба їх терпіти навіть від родичів чи друзів.

      9. Батькам можна розказати про все. Ми тобі повіримо, навіть якщо це страшно чи соромно.

      10. Друг – той, хто зважає на твої бажання, а не примушує до чогось

      11. Став нам будь-які питання про своє тіло.

      Дитина не повинна боятися ставити батькам запитання про сексуальну безпеку
      Дитина не повинна боятися ставити батькам запитання про сексуальну безпеку

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Секс Здоров'я Діти Психологія
      Джерело: 24 Канал
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