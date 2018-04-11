11 квітня – міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів

Їх залишилося живими не так вже й багато. І хоча вже пройшло понад 70 років, те, що з ними сталося вони пам'ятають і досі. У світі в цей день відзначають день визволення в'язнів нацистських таборів.

За роки Другої світової війни через табори смерті пройшли понад 20 мільйонів осіб, кожен 7-й в'язень був з України. Для багатьох українців 11 квітня є пам’ятною датою сповненою смутком та надією. У цей день вшановують усіх тих, хто був за колючим дротом катівень та хто навіки залишився там – у безіменних могилах чи печах крематоріїв, і тих, хто вижив.

Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло понад 14 тисяч концтаборів. Саме 11 квітня 1945 року американські війська вторглися на територію найбільшого табору "Бухенвальд" та ліквідували його.

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В Києві їх сьогодні вшановували в урочищі "Бабин Яр". Щоправда, представники влади на урочистостях не з'явилися. А ті, хто прийшов, поклали квіти до меморіалів та ділилися спогадами зі страшного минулого.