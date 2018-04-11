19:29
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 9°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

11 квітня – міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів

54 Читать новость на русском

Їх залишилося живими не так вже й багато. І хоча вже пройшло понад 70 років, те, що з ними сталося вони пам'ятають і досі. У світі в цей день відзначають день визволення в'язнів нацистських таборів.

За роки Другої світової війни через табори смерті пройшли понад 20 мільйонів осіб, кожен 7-й в'язень був з України. Для багатьох українців 11 квітня є пам’ятною датою сповненою смутком та надією. У цей день вшановують усіх тих, хто був за колючим дротом катівень та хто навіки залишився там – у безіменних могилах чи печах крематоріїв, і тих, хто вижив.

Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло понад 14 тисяч концтаборів. Саме 11 квітня 1945 року американські війська вторглися на територію найбільшого табору "Бухенвальд" та ліквідували його.

Читайте також: Самі вбили, самі вшанували, – журналіст висміяв цинізм проросійських бойовиків

В Києві їх сьогодні вшановували в урочищі "Бабин Яр". Щоправда, представники влади на урочистостях не з'явилися. А ті, хто прийшов, поклали квіти до меморіалів та ділилися спогадами зі страшного минулого.

Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук