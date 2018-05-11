11 мільйонів на YouTube: як діти "підірвали" інтернет українським кавером на "Despaсito"

Днями українська версія "Десь по світу" на головний хіт минулого літа "Despaсito" подолала позначку 11 мільйонів користувачів YouTube.

Каверів на запальний шлягер було чимало. Але тільки українська версія "Despaсito" стала нечувано популярною. Виконали його дрогобицькі діти на честь 26-ї річниці Незалежності України.

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Хто писав текст, де знімали кліп, у чому секрет успіху та як впливає популярність на дитячі життя – читайте у статті.

Актуальні патріотичні слова писалися для того, аби наші люди, які заробляють за кордоном довгий час, але хочуть повернутися на Батьківщину, таки верталися. Щоб донести меседж, вирішили, що заспівати мають діти. Так і почали шукати співочих людей у франковому краю,

– каже композитор та поет, автор "Десь по світу" Роман Стахнів.

За ініціативи друга Романа – священика Віталія Ковалишина – і розпочали знімальний етап. Дітей віднайшли у Нагуєвичах, Вороблевичах, Нижніх Гаях та інших куточках Дрогобицького району.

Віталій приїхав до кожного у рідне село і фільмував на звичайний фотоапарат серед мальовничих українських гір та ланів. Того яскравого літа дзвінкі дитячі голоси зазвучали особливо. Впорались за один день.

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"Весь матеріал був знятий протягом дня. Я попросив свого друга, він повозив мене селами. Відзняти встигли все завдяки байку. Почали з 9-ї ранку, а в хаті я був під 10 вечора. А вже на монтаж пішло два тижні", – згадує Ковалишин.

"Десь по світу" (українська версія "Despaсito") – дивіться відео

Кліп поширили серед творчого цеху в Україні і діаспорних кіл за кордоном.

Ми не очікували такого розголосу. Було багато відгуків, які чіпляють. Жінка писала, що пропрацювала у Франції багато років, а завдяки діткам хоче повернутися до себе на Батьківщину,

– говорить Стахнів.

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"Популярність на YouTube зумовлена щирістю та простотою діток. Стільки мільйонів переглядів за мету не ставили. Реально хотіли привітати тих людей, які тут і які зараз за кордоном. І сказати: "Вертайтеся"! – додає Ковалишин.

Відтоді "Десь по світу" розучують в інших школах на музичній культурі, роблять під неї зарядку та патріотичні проекти. А 18 квітня цього року Роман Стахнів записав пісню в авторському виконанні.

"Десь по світу" Романа Стахніва – дивіться відео

Чи вплинула популярність на дитячі долі?

"Зміни в житті дітей реально відбулися. В інтернеті стали популярними, побільшало заявок у друзі в соцмережах. Вони всі мріють про повноцінну співочу кар’єру. І відчувають, що це можливо", – ділиться Роман.

Так і сформувався новий дитячий колектив "Майбутнє". На зимовому відпочинку в горах народився ще один кліп – пісня "Сніг сипле" – українська версія "Last Christmas". І відпочили, і попрацювали. На носі – виступи на фестивалях та нових сценах.

"Сніг сипле" (українська версія "Last Christmas") – дивіться відео

Пропозиції теж не забарились. Колектив співпрацював з італійським співаком Альфонсом Олівером. А "Конгрес українських націоналістів" запропонував зробити "Десь по світу" візиткою свого проекту про діаспорян.

За даними дослідження Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, станом на 1 травня 2018 року 80% заробітчан шукають сезонну або короткострокову роботу. І лише 15% готові залишитися за кордоном і розглядають пропозиції по довгостроковому працевлаштуванні. Себто, наші люди таки налаштовані повертатись в Україну.