11-місячне немовля померло від менінгіту у Хмельницькій області

Напередодні 11 січня у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Чемеровецької Центральної районної лікарні Хмельницької області померла 11-місячна дитина від менінгококової інфекції.

Про це пише УНН.

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Дитину госпіталізували в інфекційне відділення в край у важкому стані. Медики поставили діагноз – менінгококова інфекція інфекційно-токсичний шок 2-3 ступеня. Дитина померла у медзакладі.

Відомо, що 11-місячне немовля захворіло ще 9 січня о 18:00. Батьки викликали лікаря додому, який призначив жарознижувальний препарат.

Менінгіт – що це? Це запалення м'якої мозкової оболонки, що покриває головний і спинний мозок людини. Якщо вчасно виявити недугу, то її лікування пройде відносно швидко і без наслідків. Однак, якщо ж лікування "запустити", то це може мати навіть летальний наслідок

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