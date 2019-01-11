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      11-місячне немовля померло від менінгіту у Хмельницькій області

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      11-місячне немовля померло від менінгіту у Хмельницькій області
      11-місячне немовля померло від менінгіту у Хмельницькій області / medicalnewstoday.com

      Напередодні 11 січня у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Чемеровецької Центральної районної лікарні Хмельницької області померла 11-місячна дитина від менінгококової інфекції.

      Про це пише УНН.

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      Дитину госпіталізували в інфекційне відділення в край у важкому стані. Медики поставили діагноз – менінгококова інфекція інфекційно-токсичний шок 2-3 ступеня. Дитина померла у медзакладі.

      Відомо, що 11-місячне немовля захворіло ще 9 січня о 18:00. Батьки викликали лікаря додому, який призначив жарознижувальний препарат.

       
      Менінгіт – що це?

      Це запалення м'якої мозкової оболонки, що покриває головний і спинний мозок людини. Якщо вчасно виявити недугу, то її лікування пройде відносно швидко і без наслідків. Однак, якщо ж лікування "запустити", то це може мати навіть летальний наслідок

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      Теги: Менінгіт Здоров'я Медицина
      Джерело: 24 Канал
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