11 причин не переживати, якщо ви досі без пари

Якщо вам вже 30 років, і ви ще не знайшли свою другу половинку, то це не привід засмучуватися, адже холостяцьке життя в зрілому віці має багато переваг.

11 переваг холостяцького життя

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1. Ви не знизили власні стандарти до партнера заради очікувань оточення

Мабуть вам часто доводилося чути: "Вона мабуть принца чекає" або "Знайшов би собі вже когось, скільки можна перебирати". Але поки ви не знижуєте планку (в розумних межах) для потенційного партнера, у вас залишається шанс зустріти того, хто підходить саме вам, і бути з ним, тому що ви щасливі, а не тому, що прийшов часу, чи цього вимагають ваші близькі.

2. Ніхто не обмежує вашу фінансову свободу

Ви можете розпоряджатися грошима так, як вважаєте за потрібне. І ніхто не буде вам дорікати, що ви ретельно відкладаєте кожну копійку, або витрачаєте всю зарплату на щось важливе лише для вас.

3. Ви багато дізналися про людей і зрозуміли, яка людина вам потрібна

Чи ви відразу при народженні ви зрозуміли, якими якостями повинна володіти ваша партнерка. Зазвичай, доводиться аналізувати, з якими людьми вам комфортно, що в їхній поведінці вас дратує, а що подобається. А будь-яке дослідження доводить, що чим ширше вибірка, тим точніший результат. З віком коло ваших знайомств збільшується, а разом з ним і збільшується шанс знайти людину, з якою ви будете жити довго і щасливо.

4. У вас є час стати найкращою версією себе

Відносини можуть стимулювати ваш розвиток, а можуть уповільнити його. І прорахувати це заздалегідь практично неможливо. У вас був час, мотивація і ресурси, щоб стати таким, яким ви хотіли. А якщо цього не вийшло, принаймні ви не будете звинуватити в цьому партнера.

5. Ви можете робити сексуальні експерименти

Не завжди є можливість реалізовувати ваші божевільні сексуальні фантазії з постійним партнером. Багато ваших ідей в голові інших людей можуть викликати провину, сором, огиду чи відразу. Тому деякі речі краще спробувати поза серйозними стосунками.

6. Ніхто не стоїть між вами і вашими захопленнями

Ви можете розпоряджалися самотніми вечорами, як вам заманеться і не вислуховувати критики: грати в комп'ютерні ігри, ходити на танці, читати книги тощо у вас був час випробувати різні хобі та визначитися, які заняття приносять вам радість.

7. Ви можете подорожувати

Без пари вам легше подорожувати, адже вам не потрібно узгоджувати відпустки, йти на компроміси, враховувати чужі очікування. Наодинці ви з великим ентузіазмом заводите в подорожах нові знайомства. Також вам значно легше формувати бюджет на поїздки: вам потрібно враховувати витрати тільки на одну людину.

8. Ви самі вибираєте, з ким спілкуватися

Вам не потрібно знаходити спільну мову з чужими друзями і родичами. А на вихідних ви можете відвідати своїх батьків, і не встановлювати ніякої черговості і не сперечатись, в чию домівку їхати.

9. Вам простіше буде розірвати відносини, які вас не влаштовують

Ви успішний, у вас сформований світогляд, і ви готові будувати відносини також зі сформованою особистістю, а якщо ваші майбутні відношення не будуть щасливими, ви зможете розійтися з мінімальними втратами. Багато з тих, хто рано почав серйозні відносини, переїхавши з рідного дому в спільне з партнером помешкання, часто не наважуються на такий крок, навіть, якщо відносини їм не подобаються, адже вони не навчилися бути самотніми й дуже цього бояться.

10. У вас був час обдумати, чи підходить вам батьківський сценарій

Ви могли почати стосунки ще в юному віці, проте у вас був час дорослим поглядом подивитися на сім'ю, в якій ви виросли та обміркувати, чи хочете ви жити так само. Тепер ви готові будувати відносини так, як потрібно вам, а не так, як прийнято у батьків.

11. Ваші знайомі обмежуються одним незручним питанням

Практично кожна людина проходить через цикл безтактних питань. Все починається з "Коли одружуєшся / виходиш заміж?", "Коли народиш дитину?", "Коли народиш другу дитину?". Поки ви самотні, вам задають лише одне запитання, на яке ви, скоріш за все, вже навчилися пропускати це питання повз вуха, або придумали кілька дотепних відповідей.