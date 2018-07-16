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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

11 секретів стилю француженок

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Як одягаються француженки
Як одягаються француженки / Фото з Іnstagram paris.with.me

Гардероб справжніх француженок – це мінімалізм та комфорт. Одяг французьких модниць не має надмірностей, але при цьому виглядає стильно.

Яких секретів дотримуються француженки, щоб виглядати жіночно та невимушено – читайте далі.

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Класичний тренч

Тренч – це must have у гардеробі кожної жінки. Цей плащ поєднується з усім і не виходить з моди.

Білі кеди

Француженки обирають комфорт у всьому і взуття не виключення. Білі кеди універсальний вибір для будь-якого образу.

Непомітний каблук

Хоч білі кеди універсальні, однак вони можуть не підійти до певних дрес-кодів. Елегантна альтернатива спортивному взуттю – туфлі на невеликому каблуці.

Вислів на футболці

Девіз чи промовистий напис на футболці – ще один приклад, як виглядати стильно і ненав'язливо.

Базова футболка

Француженки люблять простоту та лаконічність і не бояться виглядати недосконалими.

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

Мам-джинси

Жінки з Франції люблять модель джинсів із завищеною талією. Головна перевага таких джинсів, що вони збирають будь-який образ і роблять його завершеним.

Мереживна білизна

Французькі дівчата завжди носять красиву білизну. Хоч її і непомітно, але вона дозволяє відчувати себе витончено і сексуально протягом усього дня.

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

Маскулінність

Подовжений жакет або вільна біла сорочка – ще один типовий елемент гардеробу француженок.

Мінімалістичні сукні

Легку сукню на запах можна зустріти у гардеробі кожної мешканки Франції.

Сумка-шопер

У повсякденному житті француженки надають перевагу сумкам-шоперам або так званим сумкам-хобо, куди може поміститися буквально все.

Природна зачіска та макіяж

Французькі жінки надають перевагу нескладним зачіскам та природньому макіяжу: туш, рум’янець і блиск для губ.

 

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas)

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: Аdme
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