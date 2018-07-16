11 секретів стилю француженок

Гардероб справжніх француженок – це мінімалізм та комфорт. Одяг французьких модниць не має надмірностей, але при цьому виглядає стильно.

Яких секретів дотримуються француженки, щоб виглядати жіночно та невимушено – читайте далі.

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Класичний тренч

Тренч – це must have у гардеробі кожної жінки. Цей плащ поєднується з усім і не виходить з моди.

Допис, поширений My name is Anna (@paris.with.me) 13 Тра 2018 р. о 4:37 PDT

Білі кеди

Француженки обирають комфорт у всьому і взуття не виключення. Білі кеди універсальний вибір для будь-якого образу.

Допис, поширений Caroline de Maigret (@carolinedemaigret) 9 Кві 2018 р. о 8:10 PDT

Непомітний каблук

Хоч білі кеди універсальні, однак вони можуть не підійти до певних дрес-кодів. Елегантна альтернатива спортивному взуттю – туфлі на невеликому каблуці.

Допис, поширений Camille Charriere (@camillecharriere) 30 Тра 2018 р. о 10:06 PDT

Вислів на футболці

Девіз чи промовистий напис на футболці – ще один приклад, як виглядати стильно і ненав'язливо.

Допис, поширений Make My Lemonade (@makemylemonade) 11 Гру 2017 р. о 11:27 PST

Базова футболка

Француженки люблять простоту та лаконічність і не бояться виглядати недосконалими.

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas) 10 Лют 2018 р. о 5:23 PST

Мам-джинси

Жінки з Франції люблять модель джинсів із завищеною талією. Головна перевага таких джинсів, що вони збирають будь-який образ і роблять його завершеним.

Допис, поширений Clémence (@clemence_allaire) 26 Бер 2018 р. о 11:32 PDT

Мереживна білизна

Французькі дівчата завжди носять красиву білизну. Хоч її і непомітно, але вона дозволяє відчувати себе витончено і сексуально протягом усього дня.

Допис, поширений Jeanne (@jeannedamas) 1 Лип 2018 р. о 6:09 PDT

Маскулінність

Подовжений жакет або вільна біла сорочка – ще один типовий елемент гардеробу француженок.

Допис, поширений Lena Simonne (@lena.simonne) 25 Лис 2017 р. о 7:27 PST

Мінімалістичні сукні

Легку сукню на запах можна зустріти у гардеробі кожної мешканки Франції.

Допис, поширений Camille Charriere (@camillecharriere) 26 Чер 2018 р. о 11:51 PDT

Сумка-шопер

У повсякденному житті француженки надають перевагу сумкам-шоперам або так званим сумкам-хобо, куди може поміститися буквально все.

Допис, поширений AnneLaure Mais (@adenorah) 2 Чер 2018 р. о 1:17 PDT

Природна зачіска та макіяж

Французькі жінки надають перевагу нескладним зачіскам та природньому макіяжу: туш, рум’янець і блиск для губ.