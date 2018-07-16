11 секретів стилю француженок
Гардероб справжніх француженок – це мінімалізм та комфорт. Одяг французьких модниць не має надмірностей, але при цьому виглядає стильно.
Яких секретів дотримуються француженки, щоб виглядати жіночно та невимушено – читайте далі.
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Класичний тренч
Тренч – це must have у гардеробі кожної жінки. Цей плащ поєднується з усім і не виходить з моди.
Білі кеди
Француженки обирають комфорт у всьому і взуття не виключення. Білі кеди універсальний вибір для будь-якого образу.
Непомітний каблук
Хоч білі кеди універсальні, однак вони можуть не підійти до певних дрес-кодів. Елегантна альтернатива спортивному взуттю – туфлі на невеликому каблуці.
Вислів на футболці
Девіз чи промовистий напис на футболці – ще один приклад, як виглядати стильно і ненав'язливо.
Базова футболка
Француженки люблять простоту та лаконічність і не бояться виглядати недосконалими.
Мам-джинси
Жінки з Франції люблять модель джинсів із завищеною талією. Головна перевага таких джинсів, що вони збирають будь-який образ і роблять його завершеним.
Мереживна білизна
Французькі дівчата завжди носять красиву білизну. Хоч її і непомітно, але вона дозволяє відчувати себе витончено і сексуально протягом усього дня.
Маскулінність
Подовжений жакет або вільна біла сорочка – ще один типовий елемент гардеробу француженок.
Мінімалістичні сукні
Легку сукню на запах можна зустріти у гардеробі кожної мешканки Франції.
Сумка-шопер
У повсякденному житті француженки надають перевагу сумкам-шоперам або так званим сумкам-хобо, куди може поміститися буквально все.
Природна зачіска та макіяж
Французькі жінки надають перевагу нескладним зачіскам та природньому макіяжу: туш, рум’янець і блиск для губ.