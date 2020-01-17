14:43
17 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хворий Кадиров. Путін замахнувся на святе
      Вєсті Кремля
      21:19, 16 січня
      Вєсті.UA: Скандальні "плівки Гончарука". Сюрприз від Укрзалізниці
      Вєсті.UA
      20:43, 16 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      11 військових США постраждали через обстріл Ірану: Пентагон приховував ці дані

      627 Читать новость на русском
      Атака Ірану на військову базу американців / farsnews.com

      Іран 8 січня завдав ракетного удару по військовій базі з американцями в Іраку, через що 11 бійців США отримали контузії. У Пентагоні цю інформацію спочатку приховали. Лише 16 січня США підтвердили, що їх військові отримали поранення і перебувають на лікуванні.

      Про поранення американських військових заявив речник командування США Білл Урбан, передає CNN.

      Читайте також: США та Ірак відновили спільні операції проти "Ісламської держави", – ЗМІ

      Жодний американський військовий не загинув під час нападу Ірану на повітряну базу "Айн-Асад" 8 січня. Кілька військових лікували симптоми струсу мозку від вибуху і досі перебувають під наглядом,
      – розповів він.

      8 постраждалих американців доправили на лікування та реабілітацію до Німеччини, ще 3 – до Кувейту. Якщо військових після обстеження визнають придатним до служби, вони повернуться до Іраку.

      Зауважимо, США одразу після удару заявили, що жоден з їхніх військових не загинув. Самі військові на базах також запевняли, що серед особового складу немає загиблих чи серйозно поранених бійців.

      Що відомо про обстріл американських військових в Іраку?Уночі 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

      У відповідь 8 січня Іран здійснив атаку на дві військові бази США в Іраку – Айн аль-Асад та Ірбілі. У результаті загинули 80 осіб. Командування США повідомляло, що американців серед них не було.

      Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
      сьогодні
      41424
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Іран Новини США Ірак Постраждалі Пентагон Конфлікт між США та Іраном
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию
      Віталій Портников 665
      сьогодні , 10:43 Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
      Ірина Кошанська 41424
      16 січня , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      735
      16 січня , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      10665
      сьогодні , 08:40 Путин от власти не уйдет
      Віктор Шендерович 1062
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук