11 військових США постраждали через обстріл Ірану: Пентагон приховував ці дані

Іран 8 січня завдав ракетного удару по військовій базі з американцями в Іраку, через що 11 бійців США отримали контузії. У Пентагоні цю інформацію спочатку приховали. Лише 16 січня США підтвердили, що їх військові отримали поранення і перебувають на лікуванні.

Про поранення американських військових заявив речник командування США Білл Урбан, передає CNN.

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Жодний американський військовий не загинув під час нападу Ірану на повітряну базу "Айн-Асад" 8 січня. Кілька військових лікували симптоми струсу мозку від вибуху і досі перебувають під наглядом,

– розповів він.

8 постраждалих американців доправили на лікування та реабілітацію до Німеччини, ще 3 – до Кувейту. Якщо військових після обстеження визнають придатним до служби, вони повернуться до Іраку.

Зауважимо, США одразу після удару заявили, що жоден з їхніх військових не загинув. Самі військові на базах також запевняли, що серед особового складу немає загиблих чи серйозно поранених бійців.

Що відомо про обстріл американських військових в Іраку?Уночі 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.



У відповідь 8 січня Іран здійснив атаку на дві військові бази США в Іраку – Айн аль-Асад та Ірбілі. У результаті загинули 80 осіб. Командування США повідомляло, що американців серед них не було.