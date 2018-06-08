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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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11 захворювань, при яких необхідно вживати коензим Q10

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Коензим корисний при 11 захворювань
Коензим корисний при 11 захворювань / fitmin.com

Кофермент Q10 коензим Q10 є сильним антиоксидантом, він є у кожній клітині нашого тіла. Коензим Q10 є активатором всіх біологічних і хімічних процесів на клітинному рівні, а це забезпечує оновлення тканин.

Також коензим Q10 збільшує швидкість обмінних процесів в клітинах, пише "Живи Активно".

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Метаболічний засіб допомагає насичувати клітини киснем та регулювати обмін речовин, позитивно впливати на кровоносно-судинну систему.

Коензим Q10 необіхдно вживтаи при таких захворюваннях:

  1.  Синдром хронічної втоми.
  2. Розсіяний склероз.
  3. Хвороба Альцгеймера.
  4. Атеросклероз.
  5. Гіпоглікемія.
  6. Гіпертонія.
  7. Цукровий діабет.
  8. Гіпотиреоз.
  9. Захворювання серцево-судинної системи.
  10. Пародонтоз.
  11. Ожиріння.

Коензим Q10 міститься в м'ясі – баранина, курятина, яловичина та кролятина (печінка та серце). А також у сардині і скумбрії, яйцях і шпинаті, в неочищеному рисі, соєвих бобах, свіжих овочах і фруктах.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Серцево-судинні захворювання Діабет
Джерело: 24 Канал
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