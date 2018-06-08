11 захворювань, при яких необхідно вживати коензим Q10
Кофермент Q10 коензим Q10 є сильним антиоксидантом, він є у кожній клітині нашого тіла. Коензим Q10 є активатором всіх біологічних і хімічних процесів на клітинному рівні, а це забезпечує оновлення тканин.
Також коензим Q10 збільшує швидкість обмінних процесів в клітинах, пише "Живи Активно".
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Метаболічний засіб допомагає насичувати клітини киснем та регулювати обмін речовин, позитивно впливати на кровоносно-судинну систему.
Коензим Q10 необіхдно вживтаи при таких захворюваннях:
- Синдром хронічної втоми.
- Розсіяний склероз.
- Хвороба Альцгеймера.
- Атеросклероз.
- Гіпоглікемія.
- Гіпертонія.
- Цукровий діабет.
- Гіпотиреоз.
- Захворювання серцево-судинної системи.
- Пародонтоз.
- Ожиріння.
Коензим Q10 міститься в м'ясі – баранина, курятина, яловичина та кролятина (печінка та серце). А також у сардині і скумбрії, яйцях і шпинаті, в неочищеному рисі, соєвих бобах, свіжих овочах і фруктах.
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