11 захворювань, при яких необхідно вживати коензим Q10

Кофермент Q10 коензим Q10 є сильним антиоксидантом, він є у кожній клітині нашого тіла. Коензим Q10 є активатором всіх біологічних і хімічних процесів на клітинному рівні, а це забезпечує оновлення тканин.

Також коензим Q10 збільшує швидкість обмінних процесів в клітинах, пише "Живи Активно".

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Метаболічний засіб допомагає насичувати клітини киснем та регулювати обмін речовин, позитивно впливати на кровоносно-судинну систему.

Коензим Q10 необіхдно вживтаи при таких захворюваннях:

Синдром хронічної втоми. Розсіяний склероз. Хвороба Альцгеймера. Атеросклероз. Гіпоглікемія. Гіпертонія. Цукровий діабет. Гіпотиреоз. Захворювання серцево-судинної системи. Пародонтоз. Ожиріння.

Коензим Q10 міститься в м'ясі – баранина, курятина, яловичина та кролятина (печінка та серце). А також у сардині і скумбрії, яйцях і шпинаті, в неочищеному рисі, соєвих бобах, свіжих овочах і фруктах.

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