12-річна впала з будови висотки: у Дніпрі сталась жахлива трагедія

У Дніпрі 12-річна дівчинка впала з 7 поверху недобудови. Згодом повідомили, що вона вижила, хоч і перебувала в критичному стані.

Дівчинку госпіталізували приблизно 23 годині 9 жовтня. Про її стан лише через 2 дні розповів завідувач відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні області Сергій Єгоров.

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Який стан дитини

За словами лікаря, стан потерпілої вже повністю стабілізували, тому життю нічого не загрожує. Зараз дитина проходить планове лікування. Лікарі дають рідним пацієнтки оптимістичні прогнози.

Вона вже при пам'яті, але самого моменту падіння не пам'ятає, бо була непритомна. Без згоди дівчини та родичів ми не можемо проводити тест-аналізи. Клінічних ознак алкогольного сп'яніння не було,

– розповів Єгоров.

Які ушкодження діагностували в дівчинки:

травма грудної клітини;

забій легень;

перелами ребер і кісток тазу.

Поліція почала розслідування

Згодом цей інцидент прокоментували в обласному управлінні поліції. Там зазначили, що вже почали з'ясовувати обставини падіння школярки.

Наразі вже опитали друзів дитини, з якими вона гуляла в день трагедії. Вони повідомили, під час прогулянки 12-річна від них відійшла та пішла до цієї недобудови.

Коли друзі її знайшли, то вмовили спуститися на кілька поверхів. Однак після цього дитина впала.

Схожа подія нещодавно

25 вересня повідомили, що в Умані на Черкащині школярка випала з 8 поверху. Туди викликали лікарів, однак травми виявилися несумісними з життям.

Згодом стало відомо, що загиблій було лише 11 років. Слідчі розглядали кілька версій подій того дня та встановили, що це було самогубством.