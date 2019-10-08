120 мільйонів євро для малого і середнього бізнесу: ЄБРР відкриє для України нову програму

Європейський банк реконструкції і розвитку спільно з Європейським Союзом відкривають нову програму для українського бізнесу на суму 120 мільйонів євро.

В ЄБРР наголошують, що саме малий та середній бізнес є двигунами економіки і створили майже 80% робочих місць в Україні.

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70 мільйонів євро будуть доступні через три українські банки:

– Райффайзен Банк Аваль – 25 мільйонів євро;

– ПроКредит Банк – 20 мільйонів євро;

– ОТП Банк – 25 мільйонів євро.

Відзначимо, що 17 вересня президент Зеленський провів зустріч з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку. Під час зустрічі глава держави наголосив, що українська влада налаштована на проведення ринкових реформ та боротьбу з корупцією.

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Серед реформ, якими займається Верховна Рада України Зеленський, зокрема, виділив:

– законопроєкт про концесії;

– скасування списку об'єктів, що не можуть бути приватизованими;

– пакет дерегуляційних законопроєктів;

– запровадження міжнародних стандартів регулювання у небанківській сфері економіки.

Що таке ЄБРР?Європейський банк реконструкції та розвитку – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу європейським та азіатським державам для проведення ринкових реформ.



Акціонерами Банку є 64 держави, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк, а фінансує він 29 країн. Україна є членом ЄБРР з 1992 року.